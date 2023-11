Τρομάζουν τα ψυχικά τραύματα που αφήνει ο πόλεμος στους στρατιώτες – Τι αποκάλυψε μυστική αποστολή τους

Αν οι πρόσφατες ταινίες από τα τελευταία μέτωπα σε όλο τον κόσμο, όπως το «Σύρριζα» και ο «Ελεύθερος Σκοπευτής» έχουν ένα ψήγμα αλήθειας για όσα συμβαίνουν σε έναν πόλεμο αυτό είναι ότι η επιστροφή των επιζώντων στρατιωτών δεν είναι ποτέ εύκολη, ενίοτε ούτε αναίμακτη.

Μια μυστική επίθεση των ΗΠΑ το 2016 και το 2017 χρησιμοποίησε μια ασυνήθιστη στρατηγική για να νικήσει το Ισλαμικό Κράτος, γράφουν σχετικά οι New York Times. Το σχέδιο ήταν να τοποθετηθεί ένας μικρός αριθμός στρατιωτών στο έδαφος για να σφυροκοπήσει ανελέητα τους μαχητές του εχθρού με καταιγισμό πυρών πυροβολικού. Αυτό που κανείς δεν προέβλεψε ήταν το καταστροφικό τίμημα που θα έπρεπε να πληρώσουν οι στρατιώτες που ανέλαβαν την συγκεκριμένη αποστολή.

Όταν ο Χαβιέρ Ορτίζ επέστρεψε στο σπίτι του από μια μυστική αποστολή στη Συρία, το φάντασμα ενός νεκρού κοριτσιού εμφανίστηκε στην κουζίνα του. Ήταν χλωμή και καλυμμένη με σκόνη από ασβέστη, σαν να είχε χτυπηθεί από έκρηξη, και τα μάτια της τον κοίταζαν με ένα βλέμμα τόσο σκοτεινό και βαθύ όσο το πετρέλαιο.

Ο 21χρονος πεζοναύτης που ανήκε σε μια μικρή ομάδα που πήγε να πολεμήσει σχεδόν κατά μέτωπο τους το Ισλαμικό Κράτος ήξερε καλά ότι τα τεράστια πυροβόλα όπλα της μονάδας του είχαν σκοτώσει εκατοντάδες μαχητές του. Το φάντασμα, ήταν σίγουρος, ότι ήταν η εκδίκησή τους.

Λίγες μέρες αργότερα, στους στρατώνες όχι πολύ μακριά του, ένας 22χρονος πεζοναύτης, ο ¨Όστιν Πάουελ χτύπησε κλαίγοντας την πόρτα του γείτονά του και τραυλίζοντας σχεδόν του είπε: «Υπάρχει κάτι στο δωμάτιό μου! Ακούω κάτι στο δωμάτιό μου!» Ο γείτονάς του, Μπρέιντι Ζιπόι, 20 ετών κι εκείνος, έψαξε ενδελεχώς το δωμάτιο αλλά δεν βρήκε τίποτα. «Δεν πειράζει, κι εγώ δεν νιώθω καλά», εδώ μέσα είπε κι εκείνος χτυπώντας το κεφάλι του και του διηγήθηκε πως την προηγούμενη μέρα πήγε να δέσει τις μπότες του και έπεσε στο πάτωμα από μια χιονοστιβάδα συναισθημάτων που τον κατέκλυσαν τόσο έντονα που παρέλυσαν κάθε κίνηση του. «Θα πάμε στον γιατρό, θα ζητήσουμε βοήθεια» του υποσχέθηκε.

Many of the U.S. artillery troops sent to bombard the Islamic State returned home plagued by nightmares, panic attacks, depression and hallucinations, a New York Times investigation found. The military struggled to understand what was wrong. https://t.co/LAcKTwRNY6

— The New York Times (@nytimes) November 5, 2023