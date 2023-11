Το πιο θλιμμένο πρόβατο της Βρετανίας είναι χαρούμενο ξανά – Τι του συνέβη

Το πιο μοναχικό πρόβατο της Βρετανίας έλαβε τα χάδια και τη φροντίδα των εθελοντών που έστησαν ολόκληρη επικίνδυνη αποστολή για τη διάσωση του, αφού πέρασε δύο ολόκληρα χρόνια παγιδευμένο σε μια βραχώδη παραλία.

Η προβατίνα, η οποία ονομάστηκε Φιόνα, αφού κουρεύτηκε, μεταφέρθηκε σε μια φάρμα της Σκωτίας, με πρωτοβουλία των 5 κτηνοτρόφων που τη διέσωσαν με επικεφαλής τον κουρέα προβάτων, Κάμι Γουίλσον.

Οι διασώστες της χρησιμοποίησαν ένα βαρούλκο τοποθετημένο σε ένα φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στην κορυφή του γκρεμού, 200 μέτρα σχοινί και μια σακούλα ζωοτροφών που μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο ιμάντα για να μεταφέρουν τη Φιόνα σε ασφαλές μέρος σε μια «επική», όπως την χαρακτήρισαν, αποστολή.

Looking trim, Fiona! Britain’s loneliest sheep is sheared by volunteers who launched daring mission to rescue her after she spent two years trapped on rocky beach at bottom of mountain https://t.co/4Obj4sWOaP

— World News (@worldnewstweet_) November 5, 2023