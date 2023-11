Τη δεύτερη νιότη του περνάει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο τενίστα να πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις και να αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλά ένας… αριθμός!

Ο «Νόλε» μπορεί να είναι 36 ετών (22/5/1987) και να μετράει αντίστροφα για τα 37, αλλά μέσα στο κορτ είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός και πιο… ανθεκτικός από πολλούς τενίστες μικρότερης ηλικίας. Το αποδεικνύει για μια ακόμα φορά, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να ξεπερνάει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας και να φτάνει στον τελικό του Paris Masters.

Ο Σέρβος στην αρχή της εβδομάδας αντιμετώπισε πρόβλημα με το στομάχι του, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να πάρει τις νίκες απέναντι σε Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί (6-3, 6-2) και Τάλον Γκρίκσπουρ (4-6, 7-6 [2], 6-4), που του έδωσαν το εισιτήριο για προημιτελικά.

Εκεί έχοντας πλέον νιώθοντας καλύτερα και έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε με το στομάχι του, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον Χόλγκερ Ρούνε. Τον Δανό στο remake του περσινού τελικού. Παρότι ο Σκανδιναβός του έβαλε δύσκολα, ο Τζόκοβιτς κατάφερε να βρει τις λύσεις που έψαχνε και να πάρει τη νίκη στα τρία σετ και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Στους «4» Ο Σέρβος βρήκε τον φορμαρισμένο και άκρως επικίνδυνο στα hard courts, Αντρέι Ρούμπλεφ. Σε ένα ματς μάλιστα που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όταν ο Ρώσος πήρε το πρώτο σετ με 7-5. Όμως, ο Νόβακ δεν τα παράτησε. Με 7-6 [3] ισοφάρισε το παιχνίδι σε 1-1 και το έστειλε σε τρίτο σετ, το οποίο τελικά κατέκτησε και με 7-5, κάνοντας το 2-1.

Ένα παιχνίδι που ξεπέρασε τις τρεις ώρες, με τον Τζόκοβιτς να είναι πιο φρέσκος στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, παρότι είναι 10 χρόνια πιο μεγάλος από τον Ρούμπλεφ και παρότι χθες είχε παίξει 2 ώρες και 55 λεπτά απέναντι στον Ρούνε. Δεν λύγισε. Δεν πτοήθηκε όταν έμεινε πίσω με σετ. Δεν σταμάτησε να πιστεύει και να παλεύει και στο τέλος δικαιώθηκε για την υπομονή και την επιμονή του, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό του Paris Masters, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Γαστρεντερίτιδα, ζαλάδες, κούραση. Τίποτα και κανείς δεν σταμάτησε τον Νόβακ. Τίποτα δεν του «έφραξε» τον δρόμο για τον τελικό. Τον 58ο τελικό σε επίπεδο Masters και 137ο συνολικά στην καριέρα του, με τον Σέρβο να ψάχνει τον 7ο τίτλου του στο Παρίσι, τον 6ο στη φετινή σεζόν, τον 40ο σε επίπεδο ATP 100 και 97ο συνολικά στην καριέρα του (96-40 τελικούς). Νούμερα που ζαλίζουν, με τον Τζόκοβιτς να βρίσκεται επίσης πλέον πάρα πολύ κοντά στο 8ο Year-end No.1 της καριέρας του.

Η νίκη απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ μάλιστα ήταν η 50η μέσα στο 2013 για τον αειθαλή Τζόκοβιτς, ο οποίος για 14η σεζόν στην καριέρα του φτάνει τον μαγικό αριθμό «50». Ένας απολογισμός που του έχει δώσει ήδη 6 τίτλους στη φετινή σεζόν. Τρία Grand Slam, ένα 250 και ένα Masters: Αδελαΐδα, Αυστραλιανό Οπεν, Ρολάν Γκαρός, Σινσινάτι και US Open.

DID YOU KNOW❓

By recording his 50th win of the year over Rublev in Paris today, 🇷🇸 Novak Djokovic has now won 50 or more matches in a year an incredible FOURTEEN TIMES in his career. 💥

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 and now 2023:

— TENNIS (@Tennis) November 4, 2023