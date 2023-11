Ανω κάτω η Premier League με τη διαιτησία του Νιούκαστλ-Άρσεναλ: Ενα ακόμα «σκάνδαλο» (pics + vid)

Η Premier League είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Γιατί έχει τα καλύτερα γήπεδα, τους καλύτερους παίκτες, το καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο, τα μεγαλύτερα έσοδα για τις ομάδες και για πολλούς ακόμη λόγους που εδώ και πολλά χρόνια έχουν καταστήσει το αγγλικό πρωτάθλημα υψηλότερα από όλα τα άλλα στη συνείδηση του κόσμου. Εκεί όμως που φαίνεται πως υστερεί υπομονεύοντας μόνη της το προϊόν της, είναι στο κομμάτι της διαιτησίας.

Στην εποχή του VAR και του Goal-line Technology η Premier League δεν σταματά να υποφέρει από διαιτητικά σκάνδαλα. Τελευταίο αυτό που φαίνεται πως έγινε στο ματς της Νιούκαστλ με την Άρσεναλ όπου οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 1-0. Χάρη σε ένα γκολ που προκάλεσε τις έξαλλες διαμαρτυρίες των «κανονιέρηδων» καθώς η φάση ελέγχθηκε για τρεις παραβάσεις και το γκολ μέτρησε κανονικά.

Μιλάμε για τη φάση του 64′ όταν ο Γκόρντον πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Το VAR τσέκαρε τη φάση αρχικά για το αν η μπάλα είχε βγει πλάγιο στην αρχή, στη συνέχεια για χέρι και επιθετικό φάουλ του Ζοέλιντον, ενώ η φάση ελέγχθηκε και για οφσάιντ του Γκόρντον. Κι αν για το οφσάιντ και το πλάγιο μπορεί να πει κανείς πως δεν μπορούν να αμφισβητηθούν οι αποφάσεις καθώς μπαίνουν γραμμές, το επιθετικό φάουλ είναι κάτι παραπάνω από προφανές.

Any club other than City or Newcastle and the goal is ruled out.

The game is well and truly gone pic.twitter.com/5ko9PLAg6X

— Rory Talks Football (@Rory_Talks_Ball) November 4, 2023