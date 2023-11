Λωρίδα της Γάζας: Γιατρός περιγράφει πώς ξέφυγε από το «χάος» – «Εγκατέλειψα με βαριά καρδιά ασθενείς»

Ένας από τους πρώτους Βρετανούς που κατάφεραν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας μίλησε στο Sky News και περιέγραψε το «χάος» που αντιμετώπισε προσπαθώντας να διαφύγει, ενώ όπως είπε του «ραγίζει» η καρδιά για όσους έμειναν πίσω.

Σχεδόν 100 Βρετανοί συγκαταλέγονται στους αλλοδαπούς και Παλαιστίνιους, που αναμενόταν να τους επιτραπεί να εγκαταλείψουν τη Γάζα και να περάσουν στην Αίγυπτο από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, σήμερα, Παρασκευή.

Ο χειρουργός δρ. Αμπντέλ Χαμάντ από το Λίβερπουλ είναι μεταξύ των πρώτων ανθρώπων που κατάφεραν να περάσουν από τη Ράφα και δήλωσε ότι ήταν «μεγάλη ανακούφιση» που κατάφερε να βγει, αλλά φοβάται για τους ανθρώπους που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ήταν πολύ χαοτικό», είπε. «Χρειάστηκε σχεδόν μια ολόκληρη μέρα για να μεταβούμε στη Ράφα και φτάσαμε στο Κάιρο στις 4 τα ξημερώματα».

Όπως είπε έμαθε ότι το όνομά του βρισκόταν στον κατάλογο των ατόμων που εγκρίθηκαν να εγκαταλείψουν τη Γάζα από το υπουργείο Εξωτερικών και προσπάθησε να φύγει το απόγευμα της Τετάρτης.

Όμως το πέρασμα έκλεισε πριν προλάβει να περάσει και τελικά κατάφερε να φύγει από τη Γάζα μόνο την Πέμπτη (2/11). «Πέρασαν τέσσερις εβδομάδες, κατά τις οποίες η κατάσταση ήταν απαίσια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που βγήκα», δήλωσε.

«Έχω όμως βαριά καρδιά για τους συναδέλφους μου στη Γάζα και τους ασθενείς μου, που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση», προσέθεσε.

«It’s a big relief – although I have a heavy heart for my colleagues and patients in Gaza.»

Liverpool surgeon Dr Abdel Hammad has made it through the Rafah crossing into Cairo, Egypt, as one of the 92 Britons approved to leave Gaza.

🔗 https://t.co/Qh2lHCrKZe

📺 Sky 501 pic.twitter.com/RXge9PlNjg

— Sky News (@SkyNews) November 3, 2023