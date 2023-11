Καταρρακωμένος ο Ματ Λε Μπλανκ – Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ο ξαφνικός θάνατος του ηθοποιού Μάθιου Πέρι έχει βυθίσει στο πένθος τους συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια».

Μετά τις εικόνες του Ντέιβιντ Σουίμερ και της Κόρτνεϊ Κοξ, οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον Ματ Λε Μπλανκ στην πρώτη του εμφάνιση μετά τα τραγικά νέα.

Ο Ματ Λε Μπλανκ απαθανατίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Sherman Oaks ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του.

