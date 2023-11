Η αμερικανική Fifth Season αποκτά τα παγκόσμια δικαιώματα διανομής της σειράς «Milky Way»

Η Fifth Season απέκτησε τα δικαιώματα παγκόσμιας διανομής της ελληνικής, εφηβικής, δραματικής σειράς «Milky Way», μιας ιστορίας ενηλικίωσης 8 επεισοδίων με επίκεντρο μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Βασίλη Κεκάτου, ο οποίος κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα και το Queer Palm στο Φεστιβάλ Καννών 2019 για τη μικρού μήκους ταινία του «The Distance Between Us and the Sky».

Η παραγωγή του ΜEGA σε συνεργασία με τη Foss Productions και την Play2Place, το «Milky Way», ήταν η πρώτη ελληνική σειρά που διαγωνίστηκε ποτέ στο Series Mania, όπου το ακραίο δράμα προσκάλεσε συγκρίσεις με το «Euphoria» του HBO.

«Από εδώ και στο εξής, θα ήθελα άνθρωποι της ηλικίας μου, ή ακόμα νεότεροι, άνθρωποι με πρωτοποριακές ιδέες, να παίρνουν το πράσινο φως για να εκπληρώσουν το όραμά τους» -Βασίλης Κεκάτος

Πρεμιέρα 2 Νοεμβρίου – Το στόρι

Η σειρά, η οποία θα ξεκινήσει στην Ελλάδα στις 2 Νοεμβρίου στο MEGA και στο Vodafone TV On Demand, θα κάνει πρεμιέρα με το τρίτο επεισόδιο, στις 10 Νοεμβρίου, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σηματοδοτεί την πρώτη εξαγορά ελληνικής σειράς από την Fifth Season, την εταιρεία παραγωγής και διανομής που προηγουμένως ήταν γνωστή ως Endeavor Content.

Το «Milky Way» διαδραματίζεται σε μια απομακρυσμένη ορεινή πόλη και ακολουθεί την Μαρία, την τελειόφοιτη του λυκείου, της οποίας το όνειρο να γίνει χορεύτρια ανακόπτεται όταν μένει έγκυος από τον επί χρόνια φίλο της, τον Τάσο. Οι γονείς της περιμένουν να γίνει μια παντρεμένη έφηβη μητέρα, γεγονός που την απομονώνει από τους φίλους της. Η άφιξη του Τζο, ενός νεοφερμένου από την Αθήνα, πυροδοτεί έναν ιδιαίτερο δεσμό.

Η Μαρία αντιμετωπίζει συνεχείς ανατροπές και περιπέτειες, αμφισβητώντας τις κοινωνικές προσδοκίες. Σε ένα μεταμορφωτικό ταξίδι, πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα στη συμμόρφωση ή την αψήφηση των προτύπων για να διαμορφώσει το δικό της πεπρωμένο.

«Το να ζωντανέψουμε το «Milky Way» ήταν πραγματικά σαν να ενηλικιωθήκαμε ξανά»

Ο Arvand Khosravi, SVP of scripted television strategy at Fifth Season, δήλωσε: «Ο απίστευτα ταλαντούχος συγγραφέας-σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος μας υπενθυμίζει γιατί η ελληνική αφήγηση ξεπερνά τα σύνορα και αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το «Milky Way» προσφέρει μια προκλητική εξερεύνηση των κοινωνικών προτύπων και των προσωπικών επιλογών που θα έχει απήχηση στους θεατές σε όλο τον κόσμο. Το κοινό θα γοητευτεί από αυτές τις ερμηνείες και την οπτική ποίηση αυτής της ιστορίας ενηλικίωσης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Foss Productions, Στέλιος Κοτιώτης, πρόσθεσε: «Το να ζωντανέψουμε το «Milky Way» ήταν πραγματικά σαν να ενηλικιωθήκαμε ξανά, για δεύτερη φορά, εδώ στη Foss. Μόνο που αυτή τη φορά ήταν πιο διασκεδαστικό. Και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς την υποστήριξη του Mega TV. Είμαστε τόσο χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που ξεκινήσαμε αυτό το λυτρωτικό ταξίδι με έναν πρωτοπόρο συνεργάτη όπως η Fifth Season. Εμπιστευόμαστε απόλυτα το γούστο τους και ανυπομονούμε για τα επόμενα βήματα της συνεργασίας μας».

«Έλλειψη νεανικού και τολμηρού περιεχομένου»

Μιλώντας στο Variety όταν η σειρά βρισκόταν ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης, ο Κεκάτος περιέγραψε το «Milky Way» ως την ιστορία του πώς μια έφηβη κοπέλα «εναντιώνεται σε ό,τι το περιβάλλον της προσπαθεί να της επιβάλει ως σωστό και ηθικό, προκειμένου να βρει το δικό της μονοπάτι στη ζωή και να διεκδικήσει το αυτονόητο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης». Ο ίδιος δήλωσε ότι ελπίζει ότι η σειρά θα αντιμετωπίσει αυτό που θεωρεί ως «έλλειψη νεανικού και τολμηρού περιεχομένου» στην ελληνική τηλεόραση.

«Θα ήθελα η σειρά μας να το αλλάξει αυτό» είπε. «Από εδώ και στο εξής, θα ήθελα άνθρωποι της ηλικίας μου, ή ακόμα νεότεροι, άνθρωποι με πρωτοποριακές ιδέες, να παίρνουν το πράσινο φως για να εκπληρώσουν το όραμά τους. Θα ήθελα η βιομηχανία να εμπιστευτεί τη νέα γενιά, τη νέα που έρχεται με τη δυναμική να αλλάξει αυτό που ξέραμε. Γιατί το κοινό έχει αποδείξει ότι υπάρχει. Ανοιχτό σε όλες τις προτάσεις, πρόθυμο να ακούσει, να δει, να νιώσει».

