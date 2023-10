Κάλπικο το όνειρο της εργασιακής ευτυχίας των ψηφιακών νομάδων; – Μια Βρετανίδα εξηγεί

Μπορείς να ταξιδέψεις μακριά, αλλά δεν μπορείς να αποδράσεις από τα προβλήματα σου. Αυτό αποδεικνύει η περίπτωση της Φραντσέσκα Σπέκτερ, η οποία έκανε το όνειρο της πραγματικότητα, να ζήσει μέσα σε ένα χρόνο σε δέκα διαφορετικές χώρες για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εργασία και διακοπές είναι αταίριαστος συνδυασμός.

Οι ψηφιακοί νομάδες, όπως η προαναφερόμενη Βρετανίδα, υπήρξε η νέα «καυτή» τάση στο χώρο της εργασίας στην μετά-Covid εποχή, που δίδαξε σε όλο τον κόσμο την απομακρυσμένη εργασία. Είναι, δηλαδή, οι άνθρωποι που μπορούν να εργάζονται απομακρυσμένα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε ως υπάλληλοι μιας εταιρείας, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Τα τελευταία δύο χρόνια, παρατηρήθηκε αύξηση των αναζητήσεων για τις βίζες ψηφιακών νομάδων, μια άδεια παραμονής που τους επιτρέπει να ζουν και να εργάζονται σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στις χώρες που προσφέρουν αυτές οι βίζες περιλαμβάνονται η Πορτογαλία, η Κολομβία, η Κύπρος, η Βραζιλία και η Ισπανία, ενώ σύντομα αναμένεται να προστεθεί και η Ιταλία.

Αυτό ακριβώς έκανε και η Φραντσέσκα ως freelance δημοσιογράφος, η οποία, όπως αφηγείται στον Guardian, μετά τον εγκλεισμό και τη μοναξιά του κοροναϊού ήθελε να ζήσει η ίδια αυτό που έβλεπε στις φωτογραφίες των influencers σε όλο τον κόσμο, δηλαδή να εργάζεται, στην προκειμένη περίπτωση να γράφει τα κείμενα της από μια εξωτική παραλία στο Μπαλί.

