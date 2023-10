Ο Κουλουσέφσκι αποθέωσε τον Ποστέκογλου

O Ντέγιαν Κουλουσέφσκι έβγαλε το… καπέλο στον προπονητή της Τότεναμ Άγγελο Ποστέκογλου.

Ο Ουκρανός επιθετικός, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για ον προπονητή του και στάθηκε στο γεγονός πως ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, δεν τους μιλά μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά για τη ζωή γενικότερα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ποστέκογλου, εξαιρετικός μάνατζερ. Μιλάει για ιστορίες ζωής, όχι μόνο για ποδόσφαιρο», είπε ο Σουηδός διεθνής. «Ήταν ξεκάθαρο ήδη στην προετοιμασία, οι προπονήσεις υπό τον Ανγκέ είναι αστείες και δουλεύουμε πολύ με την μπάλα, πιέζουμε πολύ. Αλλά επίσης, μαθαίνουμε από αυτόν. Το απολαμβάνουμε πραγματικά»

