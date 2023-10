Ισραήλ: «Επείγουσα» έκκληση για μετακίνηση των πολιτών στη νότια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε απόψε ότι η έκκλησή του προς τους Παλαιστίνιους της Πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την πόλη κατευθυνόμενοι προς τα νότια είναι πλέον «επείγουσα».

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καλούμε τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της Πόλης της Γάζας να μετεγκατασταθούν προσωρινά στα νότια. Η μετακίνηση προς τα νότια γίνεται για την προσωπική τους ασφάλεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Σήμερα τονίζουμε ότι πρόκειται για επείγουσα έκκληση», πρόσθεσε, στη δήλωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Χαγκάρι ανέφερε εξάλλου ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχει επιβεβαιωθεί ότι πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς στην επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος ανήλθε στους 239.

Οι ΗΠΑ πιστεύουν πως το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει κάθε μέτρο που μπορεί προκειμένου να διακρίνει τους Παλαιστίνιους αμάχους από τους μαχητές της Χαμάς στη στρατιωτική επιχείρησή του στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Σε συνέντευξη στο CNN, ο Σάλιβαν κάλεσε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «συγκρατήσει» τη βία εξτρεμιστών Εβραίων εποίκων εναντίον αθώων ανθρώπων στη Δυτική Όχθη.

Επίσης, ο Σάλιβαν δεν είπε αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ για τη στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, τόνισε όμως πως η Ουάσινγκτον είναι ειλικρινής με τη σύμμαχό της.

Απέναντι στην αυξανόμενη κατακραυγή για τον βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ μετά τις φονικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσε η Χαμάς μέσα στο έδαφος του Ισραήλ, ο Σάλιβαν είπε «Δεν υποστηρίζουμε τον σκοτωμό αθώων ανθρώπων, είτε είναι Παλαιστίνιοι, είτε είναι Ισραηλινοί ή κάτι άλλο».

Jake Sullivan on CNN: «What we believe is every hour, every day of this military operation, the IDF, the Israeli govt, should be taking every possible means available to them to distinguish between Hamas, terrorists who are legitimate military targets, and civilians who are not» pic.twitter.com/eV2BwkoueK

— Aaron Rupar (@atrupar) October 29, 2023