Τζο Μπάιντεν: Επίπληξη στους Ισραηλινούς «εξτρεμιστές» εποίκους στη Δυτική Όχθη – «Ρίχνουν λάδι στη φωτιά»

Ο Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τις εκδικητικές επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, τους οποίους χαρακτήρισε «εξτρεμιστές» και όπως είπε «ρίχνουν λάδι στη φωτιά».

«Συνεχίζω να ανησυχώ για τους εξτρεμιστές εποίκους που επιτίθενται εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. «Επιτίθενται σε Παλαιστίνιους σε μέρη που (οι Παλαιστίνιοι) δικαιούνται να είναι».

Ακόμα Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και «την ευθύνη» στην αυτοάμυνα μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς, τονίζοντας ωστόσο ότι πρέπει «να κάνει τα πάντα για να προστατευθούν οι άμαχοι».

U.S. President Joe Biden on Wednesday said «extremist settlers attacks on Palestinians in the West Bank must stop.» He said Hamas — the Palestinian militant group — is «hiding behind Palestinian civilians,» describing their actions as «despicable and not surprisingly cowardly.» pic.twitter.com/dI9W2xKxp5

— VOA Africa (@VOAAfrica) October 25, 2023