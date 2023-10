Στη Νέα Ορλεάνη ζεις την αυθεντική μαγεία του Halloween

Κάποτε, ανάμεσα στις αναρίθμητες, σοφές διδαχές του, ο Bob Dylan είπε πως, «there are a lot of places I like, but I like New Orleans better» και η αλήθεια είναι πως μέσα σε δύο αράδες κατάφερε με το δικό του μοναδικό τρόπο, να συνοψίσει το πώς ίσως πρέπει να αισθάνεται κάποιος, ο οποίος είχε την τύχη να βρεθεί στη Νέα Ορλεάνη και να λάβει μέρος στους φαντασμαγορικούς εορτασμούς του Halloween.

Ειδικά αν έχεις καταφέρει και έχεις εξασφαλίσει 10.000 ευρώ κάθε μήνα για μια 10ετία, όπως το χρηματικό έπαθλο του ΛΟΤΤΟ που είδα πρόσφατα σε μία νέα διαφήμιση, για ποιο λόγο να το πολυσκέφτεσαι και να χάσεις την ευκαιρία για trick or treat πειράγματα; Έτσι και αλλιώς, όταν έχεις την τύχη «σύμμαχό» σου, κάθε γιορτή, κάθε αιωνόβια παράδοση, είναι για εσένα μία αφορμή η οποία σε παρακινεί να φτιάξεις βαλίτσα και να γνωρίσεις τον κόσμο καλύτερα. Και στην προκειμένη περίπτωση, να γνωρίσεις την πιο spooky πλευρά μίας πόλης η οποία έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με τη γιορτινή και συνάμα σκοτεινή νύχτα της 31ης Οκτωβρίου.

Αλήθεια, σε φαντάζεσαι να ξυπνάς στην πολυτελή σουίτα του φημισμένου Le Pavillon ή του αριστοκρατικού Ritz-Carlton New Orleans και έπειτα από ένα λουκούλλειο πρωινό, να πρέπει να ετοιμαστείς για μία θεματική φωτογράφιση στη Bourbon Street ή για μία νύχτα ξέφρενης διασκέδασης σε κάποιο prive πάρτι; Αν δυσκολεύεσαι να κάνεις εικόνα όλα τα παραπάνω, να ξέρεις πως είναι μόνο μερικές από τις συναρπαστικές εμπειρίες που υπόσχονται πως θα σου συστήσουν την αυθεντική μαγεία του Halloween.

Στο Le Pavillon Hotel και το Τhe Ritz-Carlton για μία διαμονή άλλης εποχή

Για να απολαύσεις στο έπακρο τους εορτασμούς του Halloween, θα πρέπει πρώτα να μπεις και στο ανάλογο mood. Πώς θα τα καταφέρεις; Διαμένοντας στη Napoleon Suite του Le Pavillon Hotel, ενός ξενοδοχείου που η αρχιτεκτονική του παραπέμπει σε αριστοκρατικά ball room μίας άλλης εποχής. Μαύρο μάρμαρο στις επιφάνειες, μεγάλοι επίχρυσοι καθρέπτες, δερμάτινοι, αναπαυτικοί καναπέδες, επιβλητικοί πολυέλαιοι και εντυπωσιακά ψηφιδωτά στα παράθυρα, θα σε κάνουν να αισθάνεσαι τουλάχιστον royal. Εναλλακτικά, λίγο πιο κάτω υπάρχει και το The Ritz-Carlton New Orleans με την ίδια ασύγκριτη αισθητική, το οποίο θα σου προσφέρει μία διαμονή… σαν στο σπίτι σου και καλύτερα!

Ντύσου ανάλογα και ετοιμάσου για ένα επαγγελματικό shooting στη Bourbon Street

Το Halloween στη Νέα Ορλεάνη δεν είναι απλώς μία γιορτή, αλλά μία εμπειρία ζωής. Για να τη ζήσεις όπως σου αξίζει, βέβαια, πρέπει να ντυθείς και ανάλογα. Πού θα βρεις κάτι τόσο ξεχωριστό, για μία τόσο ξεχωριστή περίσταση όπως το Halloween της Νέας Ορλεάνης; Σίγουρα στο MASKARADE, το οποίο ειδικεύεται στην κατασκευή χειροποίητων αποκριάτικων μασκών και βρίσκεται κοντά στη Jackson Square, καθώς και στο φημισμένο Uptown Costume & Dancewear που αποτελεί το απόλυτο place to be των ημερών. Μάλιστα, μπορείς πάντα να ζητήσεις τη βοήθεια ενός make up artist και ενός hairstylist για να ολοκληρώσεις την εικόνα σου με τις αναγκαίες λεπτομέρειες. Πριν ξεκινήσεις το αποκριάτικο shopping, ωστόσο, φρόντισε να έχεις κλείσει ραντεβού με έναν επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα σε περιμένει για ένα απολαυστικό photo shooting στη στολισμένη Bourbon Street.

Απόλαυσε λαχταριστό brunch στο Broussard‘s ή μία fine dining εμπειρία στο Arnaud’s

Θέλεις να απολαύσεις ένα γεύμα που θα διευρύνει τους γαστρονομικούς σου ορίζοντες; Τότε, στο Broussard’s και στο Arnaud’s θα βρεις ακριβώς αυτό που ζητάς, δηλαδή… αχαρτογράφητα γευστικά «μονοπάτια». Διότι, αν επιθυμείς ένα χορταστικό jazz brunch από καπνιστό σολομό, τυρί γκριγιέρ, crispy στρείδια και «νότες» δροσερής mimosas, μην παραλείψεις να κάνεις στάση στο εμβληματικό Broussard’s, το οποίο σερβίρει τα πιο νόστιμα πιάτα της Νέα Ορλεάνης από το 1920! Βέβαια, αν θέλεις κάτι πιο ψαγμένο, προτίμησε το Arnaud’s που «παντρεύει» το fine dining με υλικά της αυθεντικής creole κουζίνας. Μην διστάσεις να προσθέσεις στην παραγγελία σου τα λαχταριστά βατραχοπόδαρα, που αποτελούν εδώ και χρόνια τη σπεσιαλιτέ του μαγαζιού και θα μας θυμηθείς!

Από τη μεγάλη παρέλαση Krewe of BOO στο πάρτι του Halloween Balcony

Από το 2007 το Krewe of BOO αποτελεί την κορύφωση αλλά και την επίσημη παρέλαση των εορτασμών του Halloween στη Νέα Ορλεάνη, καθώς και μία αφορμή για να «πλημμυρίσουν» οι δρόμοι της πόλης από χρώματα και τραγούδια. Εντυπωσιακά άρματα, χορευτές και καλλιτέχνες, περίτεχνες 3D κατασκευές, συνθέτουν μία ευφάνταστη, Halloween εμπειρία η οποία θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη σου. Όταν η παρέλαση ολοκληρωθεί, μην γυρίσεις στη σουίτα σου, αλλά συνέχισε σε κάποιο από τα prive πάρτι που διοργανώνονται με αφορμή την παρέλαση. Όπως και να έχει, μην ξεχαστείς! Μία από τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί και το μεγάλο Halloween Balcony Party στη Bourbon Street. Φρόντισε να εξασφαλίσεις έγκαιρα την είσοδό σου, για να απολαύσεις «above the crowds» σε ένα μπαλκόνι που στροβιλίζεται, το πιο δυνατό πάρτι των ημερών.

Τι περιμένεις, λοιπόν, για να κλείσεις τα εισιτήριά σου για Νέα Ορλεάνη; Να έχεις στο λογαριασμό σου 10.000 ευρώ τον μήνα επί 10 χρόνια. Σκέψου μόνο ότι οι εορτασμοί του Halloween είναι η ιδανική αφορμή για ταξιδέψεις μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου και να απολαύσεις μία trick or treat εμπειρία που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις από πρώτο χέρι τι ακριβώς εννοούσε ο Dylan, όταν έλεγε πως, «I like New Orleans better».