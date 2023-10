Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει τους ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντες άσυλο σε «πλωτή» φυλακή;

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου άρχισε πρόσφατα, να μεταφέρει τους αιτούντες άσυλο πίσω στην πλωτή τοποθεσία μετά την εκκένωση της τον Σεπτέμβριο λόγω της ανακάλυψης βακτηρίων λεγεωνέλλας στην παροχή νερού.

Η Rainbow Migration, είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που εργάζεται με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ζητούν άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε δήλωση του, ο εκπρόσωπος της φιλανθρωπικής οργάνωσης, χαρακτήρισε το δικαίως αμφιλεγόμενο, φορτηγό ως «πλωτή φυλακή» και δήλωσε ότι η μετακίνηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στο Bibby Stockholm θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο τραύμα σε όσους έχουν διαφύγει από «ασύλληπτους κινδύνους και απειλητικές συνθήκες διαβίωσης»

«Ορισμένα από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ζητούν άσυλο και τα οποία υποστηρίζουμε έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν επιστολές που επιβεβαιώνουν τη μεταφορά τους τις επόμενες ημέρες, κάτι που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», δήλωσε εκπρόσωπος του Rainbow Migration στο PinkNews.

«Γνωρίζουμε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ζητούν άσυλο διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να υποστούν κακομεταχείριση και ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με σοβαρά ζητήματα όταν εξαναγκάζονται να ζουν σε συνωστισμένες εγκαταστάσεις».

Bibby Stockholm, a barge leased by the British government to house 500 single adult male migrants arrived in Falmouth, where it will undergo inspection before it is used pic.twitter.com/9Yk2x8dMbH

— Reuters (@Reuters) May 9, 2023