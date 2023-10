Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η στόχευση εκκλησιών και των ιδρυμάτων τους συνιστά έγκλημα πολέμου

Το Ορξόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων καταδίκασε την επίθεση στην Γάζα σε παρακείμενο κτίριο του Αγίου Πορφυρίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί, εγκλωβισμένοι και τραυματίες.

Ο Άγιος Πορφύριος είναι από τα παλαιότερα χριστιανικά κτίσματα στον κόσμο. Χτίστηκε ανάμεσα στο 1.150 και το 1.160.

Από τα βίντεο τα οποία παρακολουθούμε, έχουν ανασυρθεί δύο άτομα νεκρά, αλλά υπάρχει φόβος για δεκάδες νεκρούς χριστιανούς και μουσουλμάνους της Γάζας που είχαν βρει καταφύγιο.

Σε μια λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναφέρεται πως «Η στόχευση εκκλησιών και των ιδρυμάτων τους, μαζί με τα καταφύγια που προσφέρει για την προστασία αθώων πολιτών, ειδικά παιδιών και γυναικών που έχασαν τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών σε οικιστικές περιοχές τις τελευταίες 13 ημέρες, συνιστά έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Μάρτυρες ανέφεραν στο πρακτορείο AFP πως η επίθεση έγινε σε στόχο πολύ κοντά στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου όπου είχαν καταφύγει δεκάδες άστεγοι Παλαιστίνιοι για να γλωτώσουν τους βομβαρδισμούς.

Η αεροπορική επιδρομή σύμφωνα με το Al Jazeera κατέστρεψε μέρος της πρόσοψης του ναού και προκάλεσε την κατάρρευση παρακείμενου κτιρίου. Από τις αναφορές φαίνεται ως κτίριο που άνηκε στο Πατριαρχείο και στέγαζε περίπου 400 μετατοπισμένους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

GAZA

Israeli massacre against the Palestinian Christian community after bombing the Church of Saint Porphyrius (3th oldest church in the world), leading to 40 Palestinians murdered.

Death tolls expected to dramatically rise in the upcoming hours. Many still lying under rubble. pic.twitter.com/ezp032uoPj

— Khalissee (@Kahlissee) October 19, 2023