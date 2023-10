ΥΠΕΞ: Η προστασία αμάχων και η ασφάλεια θρησκευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από κάθε πλευρά

Ανακοίνωση εξέδωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετά το βομβαρδισμό κατά τον οποίο επλήγη το μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου, η ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Γάζα, όπου είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι.

Όπως αναφέρει: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτήριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα.

Η προστασία των αμάχων και η ασφάλεια των τόπων λατρείας και των θρησκευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να διασφαλίζονται και να γίνονται σεβαστές από κάθε πλευρά».

Ο ναός του Αγίου Πορφυρίου παρείχε καταφύγιο σε χριστιανούς και μουσουλμάνους Παλαιστίνιους από τότε που ξεκίνησαν οι επιδρομές του Ισραήλ, ενώ διαχρονικά έχει ανοίξει τις πόρτες τους για όσους έχουν ανάγκη στην πολύπαθη Γάζα. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός μιλά για 8 νεκρούς μετά τον βομβαρδισμό της παλιότερης εκκλησίας της Γάζας.

Σε ΜΜΕ αλλά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο γίνεται λόγος για 40 νεκρούς χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Πάντως είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αγνοούμενοι στα χαλάσματα, καθώς στην εκκλησία είχαν καταφύγει περίπου 400 άτομα.

“It’s unacceptable to bomb churches,” says a local resident after Israeli warplanes strike Gaza’s oldest church.

The Church of Saint Porphyrius, which provided shelter to nearly 400 civilians, now sees a rising death toll close to 40 with dozens injured. pic.twitter.com/njmQiOZrSR

