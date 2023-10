Η θρυλική επιστροφή των Rolling Stones

Το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones, που διανύει την έβδομη δεκαετία παρουσίας του στη διεθνή μουσική σκηνή, γιόρτασε το βράδυ της Πέμπτης με ένα ιδιωτικό πάρτι σε κλαμπ του Γουέστ Σάιντ του Μαχνάταν, την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ έπειτα από 18 χρόνια.

Το συγκρότημα εκτέλεσε ζωντανά έξι τραγούδια ενώπιον ενός πλήθους εκατοντάδων προσκεκλημένων στο κλαμπ Racket NYC. Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, με τίτλο «Hackney Diamonds», απέσπασε τις καλύτερες κριτικές εδώ και δεκαετίες.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο 80χρονος πλέον Μικ Τζάγκερ, αστειεύτηκε ότι ένα από τα κίνητρα για να επιστρέψει το συγκρότημα στο στούντιο για ηχογράφηση είναι το πάρτι στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ, ο τίτλος του οποίου είναι μια αναφορά στην λονδρέζικη αργκό έκφραση για τα σπασμένα γυαλιά που αφήνει πίσω του ένας διαρρήκτης σπιτιού σπάζοντας το τζάμι του παραθύρου.

«Μας έλειψαν τόσο πολύ οι παρουσιάσεις νέων άλμπουμ ώστε χρειάστηκε να επιστρέψουμε για να ηχογραφήσουμε ένα», είπε χαρακτηριστικά ο Μικ Τζάγκερ απευθυνόμενος στο πλήθος.

Το «Hackney Diamonds» είναι το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφεί το συγκρότημα μετά τον θάνατο του ντράμερ του, του Τσάρλι Γουότς, το 2021.

Τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος είναι ο Μικ Τζάγκερ και οι κιθαρίστες, ο 79χρονος Κιθ Ρίτσαρντς και ο 76χρονος Ρον Γουντ.

Το ντουέτο Μικ Τζάγκερ – Lady Gaga

Και στο παρελθόν το συγκρότημα είχε παρουσιάσει νέα του άλμπουμ στη Νέα Υόρκη με εντυπωσιακό τρόπο: μια φορά είχε διασχίσει την Πέμπτη Λεωφόρο πάνω στην καρότσα ενός φορτηγού και μια άλλη πάνω σε ένα βαγόνι στον Τερματικό Σταθμό Γκραντ Σέντραλ.

Στο τέλος της παρουσίασης των τραγουδιών του το συγκρότημα εμφανίστηκε μαζί με τη Lady Gaga, η οποία έκανε ντουέτο με τον Μικ Τζάγκερ μιμούμενη τις χορευτικές του φιγούρες.

Last night The @RollingStones played a surprise set in a 650-capacity New York club, with Lady Gaga joining them for a rendition of ‘Sweet Sounds of Heaven’https://t.co/Vteq4kFQgN — Planet Rock (@PlanetRockRadio) October 20, 2023

Στο νέο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος περιλαμβάνονται και τραγούδια άλλων διάσημων μουσικών, πέραν της Lady Gaga, όπως ο Πολ Μακάρτνεϊ, ο Έλτον Τζον και ο Στίβι Γουόντερ.

El Clasico με Roling Stones

Η παρουσίαση του νέου τους άλμπουμ ήρθε λίγες ημέρες πριν από το El Clasico που οι Rolling Stones θα έχουν την τιμητική τους.

🎸🗽 NYC was ROCKED by the legends themselves on Thursday evening! The Rolling Stones surprised everyone with an epic set at the album release party for ‘Hackney Diamonds’! #RollingStones #HackneyDiamonds #NYCParty #concert #music | @RollingStones pic.twitter.com/06EY7zHim0 — IndiaToday (@IndiaToday) October 20, 2023

Η φανέλα της Μπαρτσελόνα στον επόμενο αγώνα της με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 28 Οκτωβρίου θα φέρει το σήμα κατατεθέν τους, την εμβληματική «γλώσσα».

Rock-‘n-roll bij FC Barcelona: Catalanen in ‘Clásico’ tegen Real Madrid met logo Rolling Stones op shirt https://t.co/d1OFAVeqz0 — mombaerts patrick (@mombaertspatri4) October 20, 2023

Το λογότυπο των Rolling Stones θα αντικαταστήσει το λογότυπο του Spotify στις αθλητικές εμφανίσεις της ομάδας, βάζοντας για πρώτη φορά το συγκρότημα που έχει παίξει στις πιο εμβληματικές σκηνές του κόσμου στην παγκόσμια σκηνή του El Clasico.