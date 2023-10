Twitter: Νέα συνδρομητικά πακέτα ανακοίνωσε ο Μασκ

Δύο νέους τύπους premium συνδρομών θα λανσάρει σύντομα η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, που παλιότερα ονομαζόταν Τwitter.

Αυτό γνωστοποίησε ο ιδιοκτήτης της Χ Έλον Μασκ με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην ίδια πλατφόρμα.

«Η μία θα είναι χαμηλότερου κόστους με όλες τις λειτουργίες, αλλά χωρίς μείωση των διαφημίσεων, και η άλλη είναι πιο ακριβή, αλλά δεν έχει διαφημίσεις», δήλωσε ο Μασκ.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.

One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023