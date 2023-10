Νικολέττα Βλαβιανού: Ο Παύλος Χαϊκάλης δεν είναι πρόθυμος να επιστρέψει στην υποκριτική

TV

Netflix: Mετά το «Crown» ετοιμάζει νέα σειρά για τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος των ταινιών «Forrest Gump», «A Star is Born» και του πολυαναμενόμενου «Killers of the Flower Moon» Έρικ Ροθ (Eric Roth) έχει αναλάβει το σενάριο και την παραγωγή.