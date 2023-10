Ισραήλ: Ο στρατός πήρε το «πράσινο φως» για επέμβαση – Θυσία ομήρων στον βωμό της Χαμάς

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας του Ισραήλ ο στρατός έχει πάρει το «πράσινο φως» για χερσαία επέμβαση στην Γάζα. Πρόκειται για εφαρμογή της οδηγίας Αννίβας, με την οποία οι όμηροι έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

Πλέον είναι ζήτημα που εναπόκειται στον ισραηλινό στρατό το πότε θα διεξαχθεί η επίθεση.

Όπως αναφέρει το ABC News ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομίας Νιρ Μπάρκατ, ανέφερε πως οι όμηροι και οι απώλειες αμάχων είναιθ δευτερεύουσες μπροστά στην κατάστροφή της Χαμάς, «ακόμα και αν πάρει έναν χρόνο».

Συνέχισε λέγοντας πως «η ισραηλινή Κυβέρνηση πήρε μια απόφαση, έδωσε το πράσινο φως στον στρατό: Ξεπαστρέψτε τους. Τώρα είναι στα χέρια του στρατού».

Θα κάνουμε τα πάντα να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας, να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας ζωντανούς, όμως, η πρώτη προτεραιότητα είναι η καταστροφή της Χαμάς ανέφερε ο υπουργός Μπάρακατ.

BREAKING: ABC News reports that Israel’s Economy Minister says hostages and civilian casualties will be secondary to the priority of destroying Hamas, adding that its tunnel network will become the ‘world’s biggest cemetery’.

