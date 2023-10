Η Σοφία Μπους σε σχέση με την Άσλιν Χάρις; Φουντώνουν οι φήμες για ειδύλλιο

Είναι τα τελευταία 24ωρα που έχουν φουντώσει οι φήμες περί ειδυλλίου ανάμεσα στην ηθοποιό Σοφία Μπους και την ποδοσφαιρίστρια Άσλιν Χάρις.

Τόσο η Σοφία Μπους όσο και η Άσλιν Χάρις κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου από τους συντρόφους τους Grand Hughes και Ali Krieger τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο αντίστοιχα.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα η 41χρονη Σοφία Μπους, που έγινε γνωστή για τον ρόλο της ως Μπρουκ στη σειρά «One Tree Hill», βγαίνει με τη διάσημη ποδοσφαιρίστρια Άσλιν Χάρις.

Η ποδοσφαιρίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τη σύζυγό της Ali Krieger, με την οποία μοιράζονται δύο παιδιά, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια γάμου τον Σεπτέμβριο. Το ζευγάρι ζούσε χωριστά από το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά.

Είχαν γνωριστεί όταν έπαιζαν για την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους τον Μάρτιο του 2019. Είχαν παντρευτεί τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

«Αφού ήταν φίλες για χρόνια και κυκλοφορούσαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους, η Σοφία Μπους και η Άσλιν Χάρις βγήκαν το πρώτο τους ραντεβού για δείπνο πριν από μερικές εβδομάδες», σημείωσε πηγή στο περιοδικό People. «Αυτό είναι όσο πρόσφατο και ξεκινούν και οι δύο ένα νέο κεφάλαιο».

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε μαζί σε φωτογραφίες που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Καναδή ποδοσφαιρίστρια Σελένια Ιατσέλι στο διαδίκτυο, πυροδοτώντας φήμες για πιθανό ειδύλλιο.

Στις 29 Σεπτεμβρίου φέρεται ότι η Σοφία Μπους βγήκε διπλό ραντεβού με την αγαπημένη της και ακόμα ένα ζευγάρι, καθώς παρευρέθηκαν στο σόου της Τσέλσι Χάντλερ στο «Beacon Theatre» της Νέας Υόρκης.

Πηγή στο Page Six ανέφερε πως προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή, η 37χρονη σταρ του ποδοσφαίρου «μπήκε κρυφά στο θέατρο φορώντας μια μάσκα για να βρει την Σοφία». Eπίσης, πρόσθεσε ότι το ζευγάρι έχει ήδη το χαϊδευτικό «Bushlyn», ενώ άλλη πηγή τόνισε ότι η σχέση τους «είναι πολύ καινούργια και είναι σίγουρα ζευγάρι».

