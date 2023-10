Νίκος Βαμβακούλας: «Δεν μπορώ, ζαλίζομαι»

Αναμέτρηση για δύο στο «Ι am Celebrity get me out of here» της Τετάρτης, που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, με τους Νίκο Βαμβακούλα και ο Γιώργο Χειμωνέτο ως οι νέοι αρχηγοί των δυο ομάδων. Τα πράγματα όμως για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή δεν εκτυλίχθηκαν καλά.

Κι αυτό μιας και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του στον αέρα, ο Νίκος Βαμβακούλας χτύπησε το πόδι του, προτού πηδήξει και πάλι στην αιωρούμενη μπασκέτα που βρισκόταν σε πολύ μεγάλο ύψος από το έδαφος.

Ο μεγάλος πόνος και η απόγνωση του παίχτη

«Αχ, μάνα μου! Αχ! Δεν είμαι καλά! Πάρτε με» φώναξε αρχικά ο παίκτης του Celebrity.

«Δεν μπορώ… Δεν μπορώ, ζαλίστηκα. Ζαλίστηκα. Δεν μπορώ! Ζαλίζομαι! Γιατρό, δεν μπορώ» σημείωσε ο Νίκος Βαμβακούλας όταν έφτασε στην αρχή της εξέδρας με την βοήθεια του Γιώργου Χειμωνέτου. Στη συνέχεια, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής οδηγήθηκε στο ιατρικό προσωπικό προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τι δήλωσε ο Γίωργος Λιανός για τον τραυματισμό

«Είχαμε δυστυχώς τον τραυματισμό του Νίκου Βαμβακούλα, ο οποίος μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση του» τόνισε ο παρουσιαστής του Celebrity, Γιώργος Λιανός στους υπόλοιπους παίκτες για να δώσει συνέχεια στη νέα αναμέτρηση και να συνεχίσει το παιχνίδι.