Ι am celebrity: Ο Γαρδέλης απαντά εάν υπήρξε φιλί με τον Τάσο Ξιαρχό

Viral έγινε η σκηνή με το φιλί του Σταμάτη Γαρδέλη στον Τάσο Ξιαρχό, μέσα στο ριάλιτι επιβίωσης «Ι am celebrity get me out of here». Ο Σταμάτης Γαρδέλης μετά την αποχώρησή του από το παιχνίδι, μίλησε στην εκπομπή «Γεια σου» για την εμπειρία του στο ριάλιτι περιπέτειας και για την σχέση του με τον Ξιαρχό, ύστερα από την κόντρα και το φίλι.

«Του αρέσει να είναι αιρετικός».

Σχετικά με το πλάνο που παρερμηνεύτηκε, ο γνωστός ηθοποιός απάντησε: «Πάντα υπήρχε μία περιπαιχτική διάθεση σε όλη μας τη σχέση με τον Τάσο Ξιαρχό. Τα λέγαμε πολύ οι δυο μας και γελάγαμε. Δεν έχω τίποτα να μοιράσω με το παιδί. Ο Τάσος είναι ένας εξαιρετικός, προικισμένος που του αρέσει να προκαλεί πάρα πολύ. Του αρέσει να είναι αιρετικός».

Όσο για το εάν υπήρξε φιλί ανάμεσα στον Σταμάτη Γαρδέλη και τον Τάσο Ξιαρχό, ξεκαθάρισε: «Όχι, εκείνος φώναξε: “παιδιά, πάει να με φιλήσει”. Σιγά τώρα… Δεν τον φίλησα, τον πλησίασα πολύ κοντά», είπε ο Σταμάτης Γαρδέλης.

H ατάκα για τον Κασσελάκη και τον Τάιλερ

Σχετικά με την ατάκα του για τον Στέφανο Κασσελάκη και τον σύντροφό του: «Ομοφοβικό δεν ήταν αυτό που είπα. Ομοφοβικό είναι όταν ακούγεται οι λέξεις Κασσελάκης και Τάιλερ να σε πηγαίνει αμέσως στον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι ένας πολιτικός άνδρας», απάντησε ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Δείτε το απόσπασμα