Σε ριάλιτι επιβίωσης στον Άγιο Δομίνικο η Ραχήλ Μακρή – Μαζί της και ο Νίκος Βαμβακούλας

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομίνικο το ίδιο και οι Celebrities οι οποίοι σύμφωνα με το κόνσεπτ… σύντομα θα θέλουν να φύγουν από εκεί!

Μάλιστα, λίγο πριν αναχωρήσουν, η Ραχήλ Μακρή και ο Νίκος Βαμβακούλας έπιασαν… αιχμάλωτους τους δύο παρουσιαστές του νέου παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ και τους απομόνωσαν σε μία εγκαταλειμμένη αποθήκη με σκοπό να μάθουν όσα περισσότερα γίνεται για τους Celebrities που θα συμμετέχουν!

Ο Γιώργος Λιανός απελευθερώθηκε από τα δεσμά του και παγίδευσε τους απαγωγείς, στέλνοντάς τους να… βρουν τους υπόλοιπους!

Ποιοι Celebrities θα φωνάξουν… Get Me Out Of Here