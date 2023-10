Πόλεμος στο Ισραήλ: Έντονη ανησυχία ΟΗΕ για εξάπλωση του πολέμου μετά τον θάνατο εικονολήπτη από βομβαρδισμούς

Ο θάνατος εικονολήπτη του πρακτορείου ειδήσεων Reuters Ισάμ Αμπντάλα στον νότιο Λίβανο, όπου κάλυπτε τις εξελίξεις, πιστοποιεί τον τεράστιο κίνδυνο ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς να «εξαπλωθεί» στο λιβανέζικο έδαφος, προειδοποίησε χθες Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Εκτός από τον εικονολήπτη που έχασε τη ζωή του, άλλα έξι μέλη των δημοσιογραφικών ομάδων που είχαν στείλει στην περιοχή αυτή το Reuters, το Γαλλικό Πρακτορείο και το Al Jazeera τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν τα τρία ΜΜΕ.

Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν κοντά στο χωριό Άλμα ες Σαμπ όταν χτυπήθηκαν εξαιτίας διασυνοριακών βομβαρδισμών, είπε τραυματίας δημοσιογράφος του AFP.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί ακολούθησαν προσπάθεια διείσδυσης Παλαιστίνιων από τη λιβανέζικη πλευρά.

Άλλα δυο μέλη της ομάδας του Reuters, οι Θάερ αλ Σουντάνι και Μάχερ Νάζεχ, τραυματίστηκαν και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, ανέφερε το πρακτορείο προσθέτοντας πως προσπαθεί να συγκεντρώσει «περισσότερες πληροφορίες» για το τι συνέβη.

