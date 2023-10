Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο χάρτης της επίθεσης της Χαμάς – Τι αποκαλύπτει για την οργάνωση της

Η άγρια επίθεση της Χαμάς στα εδάφη του Ισραήλ άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού. «Ακόμη κι αν η παλαιστινιακή επίθεση λάβει άμεσα τέλος, ο αντίκτυπος της θα είναι μακροπρόθεσμος και στρατηγικού χαρακτήρα», εξηγεί o Αμίρ Μακχούλ, Παλαιστίνιος αναλυτής, στο Middle East Eye.

Κι ενώ δεν υπάρχει ανάλυση σε κάθε χώρα του κόσμου που να μην εκτιμά ότι αυτό το νέο ξέσπασμα στον παλιό, σχεδόν αιώνιο, πόλεμο θα περάσει στην ιστορία ως το πιο ντροπιαστικό κεφάλαιο στο βιβλίο της τρομερής και φοβερής –στα λόγια όπως αποδεικνύεται- Μοσάντ, ο Ρατζίπ Σοιλού, επικεφαλής του τουρκικού γραφείου και πάλι για το Middle East Eye ανέβασε στο Twitter τον χάρτη της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Σε αυτόν φαίνονται καθαρά με πράσινο χρώμα τα ισραηλινά εδάφη στα οποία η Χαμάς και οι ομάδες που την στηρίζουν κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο, ενώ με κόκκινο είναι τα σημεία από όπου ξεκίνησαν τα προφανώς καλά οργανωμένα χτυπήματα. Ένα ερώτημα που πλανάται, αλλά δεν έχει απαντηθεί αν πρόκειται για την επίθεση μιας ομάδας ή το αποτέλεσμα περισσότερων παραγόντων.

The map that shows how far Palestinians were able to infiltrate in the Israeli areas.

🟩Green is where Hamas and aligned groups were able to establish control

🔴Red is where they conducted attacks pic.twitter.com/2wQrYZZsoZ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 8, 2023