Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αγώνας επιβίωσης από μια οικογένεια Ισραηλινών αιχμαλώτων στα χέρια της Χαμάς

«Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα έρθει όταν οι Άραβες θα αγαπούν τα παιδιά τους περισσότερο από ότι μισούν εμάς», είχε πει καποτε η Γκόλντα Μεϊρ, τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Η ώρα αυτή είναι προφανές ότι δεν έχει φτάσει ακόμα όπως αποδεικνύει το τραγικό βίντεο μιας οικογένειας Ισραηλινών αμάχων που κρατούνται ως όμηροι από τη Χαμάς και δίνουν αγώνα για την επιβίωση τους απέναντι στις σφαίρες που πέφτουν ολόγυρα τους βροχή.

Ακόμα πιο τραγική είναι η πληροφορία που βγαίνει από το βίντεο ότι η οικογένεια είχε μια άλλη κορή, 18 ετών, η οποία σκοτώθηκε νωρίτερα από πυραυλικό χτύπημα.

❗️ Footage that hard to watch: An Israeli family and their children are being held hostage by #Hamas terrorists who have seized their home inside #Israel.

As it becomes clear from the video, the sister of the children being held hostage was killed by Hamas terrorists.… pic.twitter.com/gx2gtfUgeq

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023