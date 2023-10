Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: «Τα όπλα και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας» – Μήνυμα της Χεζμπολάχ

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χάσεμ Σαφιεντίν είπε ότι «τα όπλα και οι ρουκέτες» της οργάνωσής του είναι με τους ένοπλους Παλαιστίνιους της Χαμάς που πραγματοποίησαν χθες επίθεση στο Ισραήλ.

«Η ιστορία μας, τα όπλα μας και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας. Ό,τι έχουμε είναι μαζί σας», είπε ο Σαφιεντίν σε εκδήλωση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, Ντάχιεχ, στα περίχωρα της Βηρυτού σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους παλαιστίνιους μαχητές.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο βόρειο Ισραήλ.

Missiles purportedly launched at #Israel from the territory of Lebanon. Arab media has reported about Hezbollah officially joining efforts with Hamas to fight Israel. #StandWithIsrael pic.twitter.com/nuCz3in6ir

