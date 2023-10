Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Συναγερμός και στο Λονδίνο μετά από «σειρά επεισοδίων που σχετίζονται με τη σύγκρουση»

Η αστυνομία του Λονδίνου αύξησε τις περιπολίες της σε συνοικίες της βρετανικής πρωτεύουσας έπειτα από «μια σειρά επεισοδίων που σχετίζονται με τη σύγκρουση» στο Ισραήλ και τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Είμαστε ενήμεροι για μια σειρά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ισραήλ και στα σύνορα της Γάζας», έγραψε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για αυτά τα περιστατικά.

«Η αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες σε συγκεκριμένα σημεία του Λονδίνου για να εξασφαλίσει μια ορατή παρουσία και να καθησυχάσει τις κοινότητές μας», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ ανήρτησε ένα βίντεο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X που δείχνει ανθρώπους να κυματίζουν παλαιστινιακές σημαίες στο δρόμο και να κορνάρουν με τα αυτοκίνητά τους.

These disgusting people are glorifying the terrorist activities of Hamas, a proscribed organisation.

There is no place for this in the UK.

I trust @metpoliceuk will be taking this seriously. https://t.co/6iogKhg9sv

— Robert Jenrick (@RobertJenrick) October 7, 2023