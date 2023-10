Πανικός στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ την ώρα που ηχούν οι σειρήνες

Την ώρα που πολυάριθμες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις προγραμματισμένες πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο, λόγω των επιθέσεων της Χαμάς, δεκάδες είναι οι επιβάτες που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ενώ τα αεροσκάφη των εταιρειών όπως η Lufthansa, η Emirates, η Ryanair, η Aegan Airlines, οι αμερικανικές εταιρείες και η Air France έχουν αποχωρήσει ή δεν έφτασαν ποτέ στην ισραηλινή πρωτεύουσα, έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα με τους τουρίστες που βρίσκονταν ήδη στη χώρα της Μέσης Ανατολής και επιθυμούν να επαναπατριστούν.

Ωστόσο, η ταλαιπωρία και η καθυστερήσεις δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τουρίστες που παραμένουν στο Τελ Αβίβ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, το βράδυ του Σαββάτου σήμανε συναγερμός καθώς οι δυνάμεις της Χαμάς επιτέθηκαν με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Just landed at Ben Gurion airport Tel Aviv – then the sirens went off #Israel pic.twitter.com/Rnbgg0bR5z

— Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) October 7, 2023