ΗΠΑ: Ιστορική τριήμερη απεργία 75.000 υγειονομικών

Περισσότεροι από 75.000 συνδικαλισμένοι εργαζόμενοι στην εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης Kaiser Permanente επιστρέφουν στη δουλειά από Δευτέρα μετά από μια τριήμερη απεργία που χαρακτηρίστηκε ιστορική στις ΗΠΑ. Αλλά μια ακόμη μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση ίσως βρίσκεται προ των πυλών.

Η απεργία αυτής της εβδομάδας ήταν η μεγαλύτερη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην ιστορία των ΗΠΑ, και έλαβε τέλος το πρωί του Σαββάτου χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συμφωνία.

Εκπρόσωπος του συνασπισμού συνδικάτων που εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων της Kaiser Permanente, από ρεσεψιονίστ, διαιτολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό, μέχρι φαρμακοποιούς και επιστήμονες κλινικών εργαστηρίων, δήλωσε στο CNN ότι οι απεργίες μπορεί να επαναληφθούν αργότερα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το συνδικάτο επιβεβαίωσε στο CNN ότι οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν την Πέμπτη.

BREAKING: 75,000 Kaiser Permanente workers just walked out in the LARGEST EVER American healthcare strike, demanding safer working conditions & higher pay. #SolidaritySeason

IT’S OFFICIAL: 2023 has now produced the most worker strikes in FOUR DECADES. 🔥

pic.twitter.com/kYzvb4rSDd

— Nick Knudsen 🇺🇸 (@NickKnudsenUS) October 4, 2023