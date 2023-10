Ισραήλ: «Σας αγαπώ και συγγνώμη» – Το μήνυμα ενός ακόμα αγνοούμενου από το φεστιβάλ στους γονείς του

Δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες νέοι άνθρωποι αγνοούνται μετά την επίθεση μαχητών της Χαμάς σε φεστιβάλ στο Ισραήλ.

Ο 23χρονος Hersh Golberg-Polin, που γιόρτασε τα γενέθλιά του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έφυγε από το σπίτι του το βράδυ της Παρασκευής για να πάει στο φεστιβάλ και από το πρωί του Σαββάτου, οι γονείς του δεν έχουν νέα του.

Πριν τα ίχνη του χαθούν, στις 8:11 το πρωί του Σαββάτου ο Hersh έστειλε μήνυμα στους γονείς τους. Τους έγραφε «σας αγαπώ και συγγνώμη».

Ο 23χρονος κατάγεται από το Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια. Ο πατέρας του δήλωσε στην Jerusalem Post ότι ο γιος του απολάμβανε τα ταξίδια, τα μουσικά φεστιβάλ και είχε όνειρο να επισκεφθεί την Ινδία.

Ο πατέρας του, συγκλονισμένος από την ένοπλη επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ, λέει ότι η οικογένεια είναι «θλιμμένη και ανήσυχη».

«Θέλουμε απλά να επιστρέψει σπίτι και να είναι ασφαλής» δήλωσε ο πατέρας του και ερωτηθείς για το τι θα του έλεγε αν μπορούσε, συγκινεί: «σε αγαπάμε, γύρνα σπίτι».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, εκατοντάδες νέοι φαίνονται να διασκεδάζουν και να χορεύουν υπό τους ήχους ρέιβ μουσικής, ενώ χαράζει.

Στο τέλος του βίντεο η κάμερα «πιάνει» στον ουρανό μαύρους καπνούς, που εικάζεται ότι οφείλονται είτε σε ρουκέτες που εκτοξεύονται από τη Χαμάς προς το Ισραήλ, είτε σε πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Footage from the music festival that took place on the Israel-Gaza border before the Hamas attack

The fate of many of the participants remains unknown. They may have been killed or kidnapped. pic.twitter.com/YoZswCEj43

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023