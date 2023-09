Το τρομερό λάθος του βασιλιά Καρόλου με τον πρίγκιπα Χάρι

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε ένα τρομερό λάθος με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο Tom Bower.

Σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο Tom Bower που μίλησε στην Express, ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα έπρεπε να επιτρέψει στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ να χρησιμοποιούν βασιλικούς τίτλους για τα παιδιά τους.

Οι Σάσεξ αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι θα χρησιμοποιούν βασιλικούς τίτλους για τα παιδιά τους τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια της βάπτισης της κόρης τους στην Καλιφόρνια.

Η αποκάλυψη ότι ο 4χρονος Άρτσι και η 2χρονη αδελφή του Λίλιμπετ επρόκειται να έχουν πριγκιπικούς τίτλους έδωσε τέλος σε ένα έντονο debate των τελευταίων ετών.

Είναι πολλοί οι υποστηρικτές της βασιλικής οικογένειας που θεώρησαν ότι αυτό δεν συνάδει με την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να παραιτηθούν από μέλη της βασιλικής οικογένειας και τα χτυπήματά τους σε αυτή.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει ακόμα πολλά να πει για αυτό σημειώνει στην Express ο Tom Bower, συγγραφέας του Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors.

«Ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν υπονομεύσει τη μοναρχία και ο Κάρολος έκανε ένα τρομερό λάθος. Έπρεπε να τους είχε αποκλείσει αμέσως. Δεν έπρεπε ποτέ να αφήσει τα παιδιά τους να έχουν πριγκιπικούς τίτλους».

Η αρχή του πολέμου στη βασιλική οικογένεια

Οι εντάσεις μεταξύ της βασιλικής οικογένειας και των Σάσεξ μετρά χρόνια, με την αρχή να γίνεται με τη συνέντευξή τους στην Όπρα το 2021.

Στη διάρκεια της διαβόητης πλέον συνέντευξης η Μέγκαν Μαρκλ κατηγόρησε τη βασιλική οικογένεια για ρατσισμό, αποκαλύπτοντας πως πριν γεννήσει τον Άρτσι είχαν γίνει συζητήσεις για το πόσο σκούρο θα είναι το δέρμα του.

Ο πρίγκιπας Χάρι επιχείρησε αργότερα να ρίξει τους τόνους γύρω από την επίμαχη δήλωση, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Σε δημοσκόπηση του YouGov λίγο μετά τη συνέντευξή τους, το 48% των Βρετανών δήλωναν ότι είχαν αρνητική άποψη για τον Χάρι, με ένα 45% να έχει θετική άποψη.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που η αρνητική άποψη υπερίσχυε και αποτύπωνε μια πτώση 15 μονάδων συγκριτικά με δημοσκόπηση από τις 2 Μαρτίου του ίδιου έτους.

Η δημοτικότητα της Μέγκαν Μαρκλ δέχτηκε επίσης σημαντικό πλήγμα μετά τη συνέντευξη, με μόνο το 31% των Βρετανών να έχουν θετική γνώμη για εκείνη. Το 58% των Βρετανών είχαν αρνητική γνώμη για τη Δούκισσα του Σάσεξ.

Η κοινή γνώμη κρίνει όλο και πιο αυστηρά το λαμπερό ζευγάρι μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ τους στο Netflix τον περασμένο Δεκέμβριο και το βιβλίο «Spare» του πρίγκιπα Χάρι.