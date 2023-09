ΗΠΑ: Πέθανε η γερουσιαστής Νταϊάν Φάινσταϊν, ιστορικό στέλεχος των Δημοκρατικών

H γερουσιαστής Νταϊάν Φάινσταϊν, η πρωτοπόρος δημοκρατική δύναμη που υπηρέτησε στη Γερουσία επί 30 χρόνια, πέθανε το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με μέλος της οικογένειάς της.

Τα τελευταία χρόνια, η Φάινσταϊν, 90 ετών, υπέφερε από εύθραυστη υγεία και προβλήματα μνήμης που την δυσκόλευαν να λειτουργήσει μόνη της και προκάλεσαν εκκλήσεις για την παραίτησή της, τις οποίες απέρριπτε σταθερά.

Η κατάστασή της είχε οξυνθεί τους τελευταίους μήνες, μετά από μια κρίση έρπητα ζωστήρα που προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης εγκεφαλίτιδας, και την ώθησε να αρχίσει να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι στους διαδρόμους του Καπιτωλίου.

Η Νταϊάν Φάινσταϊν από την Καλιφόρνια ήταν γερουσιαστής για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και θεωρείτο πρωτοπόρος για τις γυναίκες στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Μόλις χθες, Πέμπτη, συμμετείχε σε ψηφοφορία της Γερουσίας.

Πρώην δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο, η Νταϊάν Φάινσταϊν είχε προαναγγείλει ότι σχεδίαζε να αποσυρθεί από την πολιτική στα τέλη του επόμενου έτους, ωστόσο αντιστάθηκε στις πιέσεις που της είχαν ασκηθεί να παραιτηθεί νωρίτερα. Σε δήλωσή του τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε αναφέρει για την Νταϊάν Φάινσταϊν ότι «έχω συνεργαστεί με τους περισσότερους Αμερικανούς γερουσιαστές από οποιονδήποτε άλλο, μπορώ ειλικρινά να πω ότι είναι μία από την καλύτερες».

Η πολιτική καριέρα της Φάινσταϊν διαμορφώθηκε από το ζήτημα της οπλοκατοχής. Ήταν θερμή υποστηρίκτρια ελέγχων για την οπλοκατοχή και πρωτοστάτησε στην πρώτη απαγόρευση σε ομοσπονδιακό επίπεδο των όπλων επίθεσης.

California Sen. Dianne Feinstein, who was elected to the Senate in 1992 and broke gender barriers throughout her long career in local and national politics, has died. Here is a brief look at her legacy. pic.twitter.com/hhnAAN35kX

— The Associated Press (@AP) September 29, 2023