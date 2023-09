Έκρηξη στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 52 νεκροί και πάνω από 50 τραυματίες

Τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 58 τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας σε θρησκευτική συγκέντρωση που γινόταν για τον εορτασμό της γέννησης του προφήτη Μωάμεθ στο Μπαλουτσιστάν στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας και την αστυνομία.

Νωρίτερα, τοπικός αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον 25 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 80, εκ των οποίων οι 20 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει έως τώρα την ευθύνη για την επίθεση, που σημειώνεται εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων από οργανώσεις μαχητών στο δυτικό τμήμα της χώρας, αυξάνοντας τις πιέσεις στις δυνάμεις ασφαλείας ενόψει των εθνικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας εξέχων μουσουλμάνος ηγέτης, τραυματίστηκαν σε έκρηξη στην ίδια περιοχή

«Ο βομβιστής πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του κοντά στο όχημα του αναπληρωτή επιτρόπου της αστυνομίας», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας Μουνίρ Αχμεντ στο Reuters, λέγοντας ότι η έκρηξη έλαβε χώρα κοντά σε τέμενος όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να τιμήσει τη γέννηση του προφήτη Μωάμεθ, που είναι δημόσια αργία.

Flash: At least 15 people were killed — including a police officer — and over 50 were injured in what officials believe was a suicide #blast near a mosque in #Balochistan ’s Mastung district on Friday. pic.twitter.com/gGhfVvK7Jn — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) September 29, 2023

Η οργάνωση Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP), που συγκεντρώνει διάφορες σκληροπυρηνικές σουνιτικές ισλαμικές ομάδες, αρνείται ότι πραγματοποίησε την επίθεση, λέγοντας σε ανακοίνωσή της ότι μια τέτοια επίθεση ήταν ενάντια στην πολιτική της.

Δεκάδες τραυματίες

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στην γειτονική πόλη Μάστουνγκ. Ο υπουργός Εσωτερικών Σαρφράζ Μπουγκτί έκανε λόγο για «ιδιαίτερα αποτρόπαιη ενέργεια».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας εξέχων μουσουλμάνος ηγέτης, τραυματίστηκαν σε έκρηξη στην ίδια περιοχή.

Τον Ιούλιο, περισσότεροι από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στη βορειοδυτική επαρχία Khyber Pakhtunkhwa σε συγκέντρωση θρησκευτικού πολιτικού κόμματος.