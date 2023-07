Μακελειό σε προεκλογική εκδήλωση στο Πακιστάν, όταν βομβιστής – καμικάζι ανατινάχθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης του κόμματος JUI-F. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 44 άνθρωποι και πάνω από 200 τραυματίστηκαν ενώ υπάρχουν φόβοι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών καθώς κάποιοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Στην εκδήλωση του μεγάλου ισλαμικού κόμματος που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 400 μέλη και οπαδοί του κόμματος. Η συγκέντρωση γινόταν κάτω από μια σκηνή στο χωριό Χαρ, κοντά στα σύνορα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται πως ο βομβιστής – καμικάζι βρισκόταν ανάμεσα στους συγκεντρωμένους όταν πυροδότησε τα εκρηκτικά.

«Ενώ περιμέναμε την άφιξη των ηγετών μας, ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη», είπε ο Σαμπίχ Ουλάχ, ένας 24χρονος που ήταν στην εκδήλωση και στάθηκε τυχερός, καθώς σώθηκε έχοντας υποστεί πάντως, κάταγμα στο χέρι.

Ο 24χρονος περιέγραψε τις σκηνές κόλασης που έζησε μετά την έκρηξη της βόμβας.

«Βρέθηκα ξαπλωμένος δίπλα σε κάποιον που ακρωτηριάστηκε. Ο αέρας μύριζε καμένη σάρκα», τόνισε ο Ουλάχ μιλώντας τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο.

