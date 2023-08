Παραστρατιωτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει και φρουρούν ένα χριστιανικό οικισμό στο ανατολικό Πακιστάν όπου μουσουλμανικός όχλος βανδάλισε και πυρπόλησε εκκλησίες και πολλά σπίτια αφού δύο κάτοικοι του οικισμού κατηγορήθηκαν ότι βεβήλωσαν το Κοράνι, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, στην Τζανουάλα της βιομηχανικής περιφέρειας Φαϊζαλαμπάντ και συνεχίσθηκε για περισσότερο από 10 ώρες χωρίς να υπάρξει επέμβαση από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί, κατήγγειλαν κάτοικοι και ηγέτες της κοινότητας. Η αστυνομία αρνήθηκε την κατηγορία λέγοντας πως οι δυνάμεις ασφαλείας εμπόδισαν μια επιδείνωση της κατάστασης.

Οι ταραχοποιοί ζητούσαν να τους παραδοθούν οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν διαφύγει από τα σπίτια τους.

Οι κάτοικοι είπαν πως χιλιάδες μουσουλμάνοι με επικεφαλής τοπικούς ιερωμένους κρατούσαν σιδηρολοστούς, μπαστούνια, μαχαίρια και στιλέτα στη διάρκεια των ταραχών.

Church reportedly burnt down in Pakistan on accusations of blasphemy pic.twitter.com/V24kTRj2M5

Σε δήλωση της επαρχιακής κυβέρνησης αναφέρεται πως παραστρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν για να συνδράμουν την αστυνομία στον έλεγχο της κατάστασης.

Τα στρατεύματα έχουν αποκλείσει το χριστιανικό οικισμό, κλείνοντας όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου με συρματοπλέγματα, σύμφωνα με εικονολήπτη της τηλεόρασης του Ρόιτερς.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, που πιστεύεται ότι συμμετείχαν στις ταραχές, έχουν συλληφθεί, αναφέρεται στη δήλωση της επαρχιακής κυβέρνησης, στην οποία προστίθεται πως έχει διαταχθεί έρευνα για το επεισόδιο.

Hundreds of people armed with sticks and rocks stormed churches and attacked houses in eastern Pakistan, after a group of Muslim extremists accused a Christian family of blasphemy. pic.twitter.com/W53kXadbvT

— DW News (@dwnews) August 17, 2023