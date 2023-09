Αζερμπαϊτζάν: Ξεκινά «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Το Αζερμπαϊτζάν έχει ξεκινήσει «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ που κατοικείται από Αρμένιους, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της χώρας, για να «καταστείλει προκλήσεις μεγάλης κλίμακας» και να εκδιώξει, όπως είπε, τα αρμενικά στρατεύματα.

«Στο πλαίσιο των μέτρων, εξουδετερώνονται με όπλα υψηλά ακριβείας θέσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου αλλά και πεδία σημεία βολής μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας, καθώς και πολεμικός εξοπλισμός και στρατιωτικές εγκαταστάσεις», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από τις αζερικές αρχές που ανέφερε ότι έξι πολίτες του σκοτώθηκαν από νάρκες σε δύο διαφορετικά περιστατικά στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κατηγόρησε «παράνομες αρμενικές ένοπλες ομάδες» για τη ναρκοθέτηση.

Το Μπακού ανέφερε ότι τέσσερις υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών σκοτώθηκαν όταν το φορτηγό τους ανατινάχθηκε από νάρκη κοντά σε εργοτάξιο κατασκευής σήραγγας. Μια άλλη νάρκη σκότωσε δύο πολίτες, που επέβαιναν επίσης σε φορτηγό, όπως ανακοινώθηκε.

#BREAKING Azerbaijan says six killed in Karabakh mine blasts: Russian news agencies pic.twitter.com/XMPg9AuVnN

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τις αρχές των Αρμενίων στο Καραμπάχ, τις οποίες το Αζερμπαϊτζάν θέλει να διαλύσει για να μπορέσει να επανεντάξει την περιοχή στο έδαφος του. Η Αρμενία αρνείται τις κατηγορίες ότι δικές της ένοπλες δυνάμεις τοποθέτησαν νάρκες στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν.

Τα περιστατικά με τις νάρκες σημειώθηκαν μια ημέρα μετά την παράδοση τροφίμων και φαρμάκων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ένα βήμα που φαινόταν ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.

BREAKING: The Azerbaijani armed forces are currently shelling the outskirts of Stepanakert. pic.twitter.com/LK9qcDphvN

— 301🇦🇲 (@301arm) September 19, 2023