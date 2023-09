Τουλάχιστον τέσσερις Αρμένιοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και τρεις Αζέροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε νέες εχθροπραξίες κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι αρχές των δυο κρατών· το νέο θερμό επεισόδιο καταγράφτηκε με φόντο τη σύγκρουσή τους για τον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Μετά την πρόκληση του Αζερμπαϊτζάν, η αρμενική πλευρά μετρά τέσσερις νεκρούς και έναν τραυματία στη μάχη», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας, που αρχικά έκανε λόγο για δυο νεκρούς και έναν τραυματία.

Νωρίτερα, είχε αναγγείλει ότι θα δημοσιοποιούσε «ανακοίνωση» για τους πεσόντες «και για την κατάσταση της υγείας του τραυματία», αφού ενημέρωνε «τις οικογένειες» των θυμάτων.

Η περιφέρεια Σοτκ, όπου ξέσπασαν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με το Γερεβάν, βρίσκεται στη νοτιοανατολική Αρμενία, στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα στους στρατούς των δυο κρατών είναι συχνές.

Από την πλευρά του, το αζερικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ο αρμενικός στρατός «τραυμάτισε δυο στρατιωτικούς» σε πλήγμα με drone στην περιφέρεια Καλμπατσάρ, επίσης κοντά στα σύνορα, και τρίτο ανοίγοντας πυρ.

