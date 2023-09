Oπαδός της Νιουκάστλ μαχαιρώθηκε πριν το παιχνίδι με τη Μίλαν

Η Νιουκάστλ επιστρέφει στα «αστέρια» αντιμετωπίζοντας απόψε την Μίλαν επί ιταλικού εδάφους.

Δίνει τον πρώτο της αγώνα μετά από 20 χρόνια στο Champions League κόντρα στους «ροσονέρι» (19:45), με τους οπαδούς της να συρρέουν κατά χιλιάδες στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο οπαδός των «Καρακάξων» μοιάζει να δέχθηκε επίθεση από 7-8 άτομα και να μαχαιρώθηκε στην πλάτη και στα χέρια, αφού πρώτα τον είχαν ρίξει στο έδαφος.

Ο άτυχος Άγγλος, έχει πλέον κοντά του και την οικογένειά του που μεταβαίνει στο Μιλάνο, για να βρίσκεται δίπλα του, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για κλοπή, καθώς δεν αφαιρέθηκε κάτι από το θύμα.

Από χθες κυκλοφορούν φωτογραφίες που δημοσίευσαν άλλοι οπαδοί της Νιουκάστλ, με ένα αιμόφυρτο άνδρα (πιθανότατα ο 58χρονος), ενώ η συγκεκριμένη είδηση έχει γίνει θέμα συζήτησης και στα αγγλικά ΜΜΕ.

BREAKING: A Newcastle fan is in hospital after being stabbed in Milan last night. pic.twitter.com/4ratPEWwkj

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 19, 2023