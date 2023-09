Ο Κέιν αποθέωσε τον Μαγκουάιρ

Ο Χάρι Κέιν ήταν ο εκπρόσωπος των παικτών της Μπάγερν Μονάχου ενόψει της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 1η αγωνιστική του Champions League.

Ο επιθετικός των Βαυαρών απάντησε σε ερώτηση που του τέθηκε για τον Χάρι Μαγκουάιρ και την κριτική που δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Άγγλος αμυντικός δεν βρίσκεται στην αποστολή λόγω τραυματισμού.

Για την Αγγλία, είναι από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία της χώρας. Ξέρω πως θέλει να προσπαθήσει να βελτιωθεί. Ως εθνική ομάδα τον υποστηρίζουμε».

🗣️ «Probably being scapegoated a little bit»

Harry Kane defends Harry Maguire after the recent criticism the defender received pic.twitter.com/o2YLr9HSmg

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 19, 2023