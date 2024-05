Ακόμα σουτάρουν πέναλτι στο Κύπελλο Ισραήλ (vid)

Στο ματς της MS Ντιμόνα με την Σιμσόν Τελ Αβίβ για το Κύπελλο Ισραήλ, η αναμέτρηση δεν έλεγε να τελειώσει.

Αυτό διότι στο συγκεκριμένο ματς σημειώθηκε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Συγκεκριμένα οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι προκειμένου να κριθεί το ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού, με την Ντιμόνα, να επικρατεί με το ανεπανάληπτο, 23-22.

Συνολικά εκτελέστηκαν 56 πέναλτι τα οποία είναι τα περισσότερα στην ιστορία, αφού έσπασαν το τρομερό ρεκόρ των 54, που εκτελέστηκαν τον Μάρτιο του 2022, όταν η Ουόσινγκτον, κέρδισε την Μπέντλινγκτον στο Memorial Cup στη Βορειοανατολική Αγγλία.

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6

