Από τον Γκουστάβο Πογέτ στον… Ριτσάρλισον (pic,vid)

Η ζωή του Ριτσάρλισον στο Λονδίνο και στο «Tottehnam Hotspur Stadium» δεν είναι ιδανική καθώς τα 58 εκατομμύρια που έβγαλαν από τα ταμεία τους τα «σπιρούνια» ώστε να τον αποκτήσουν από την Έβερτον το καλοκαίρι του 2022 δεν έχουν δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση.

Μετά από ένα χρόνο παρουσίας του 26χρονου επιθετικού στην Τότεναμ, το παιχνίδι κόντρα στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ το περασμένο Σάββατο (16/09) είναι η καλύτερη εμφάνιση του βραζιλιάνου με την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου, καθώς ήταν ο παίκτης που καθόρισε το ματς, έχοντας συμμετοχή και στα δύο γκολ της Τότεναμ (γκολ και ασίστ) στην νίκη (2-1) με ανατροπή.

Αυτό είναι μόλις το 5ο γκολ του Ριτσάρλισον σε 43 συμμετοχές με την Τότεναμ και μόλις το 2ο στο πλαίσιο του πρωταθλήματος, ωστόσο ήταν αρκετό ώστε να γράψει ιστορία στην Premier League, βλέποντας το όνομά του να μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ στο οποίο υπάρχει και ο Γκουστάβο Πογέτ. Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής, είναι και ο πρώτος που το κατάφερε.

Ο Ριτσάρλισον έφτασε τα 50 τέρματα καριέρας στο αγγλικό πρωτάθλημα (5 Γουότφορντ, 43 Έβερτον, 2 Τότεναμ) και έγινε μόλις ο 8ος ποδοσφαιριστής με καταγωγή από χώρα της Λατινικής Αμερικής που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα για το πρωτάθλημα της Premier League.

Στην 7η θέση αυτής της λίστας με 54 τέρματα και 7 ασίστ βρίσκεται ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, Γκουστάβο Πογέτ, ο οποίος είχε αγωνιστεί από τη σεζόν 1997/98 έως τη σεζόν 2003/04 στο αγγλικό πρωτάθλημα με τις Τσέλσι και Τότεναμ.

Στην 6η θέση βρίσκεται ο νυν επιθετικός της Ίντερ, Αλέξις Σάντσεζ, ο οποίος βρέθηκε στα αγγλικά γήπεδα για 5 χρόνια, έχοντας 154 συμμετοχές με 63 τέρματα και 33 ασίστ.

Στην 5η θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Ουρουγουανός θρύλος της Λίβερπουλ, Λουίς Σουάρεζ, ο οποίος μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών σκόραρε 69 τέρματα για χάρη της Λίβερπουλ, ενώ ψηφίστηκε ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Αγγλία το 2014. Παράλληλα, ο νυν κεντρικός επιθετικός της Γκρέμιο αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους οπαδούς των «reds».

Την 4η και 3η θέση της λίστας κατέχουν δύο Βραζιλιάνοι, με τον πρώτο (Ζεσούς) να συνεχίζει να αγωνίζεται στα γήπεδα της Premier League με την Άρσεναλ και τον δεύτερο (Φιρμίνο) να αποχώρησε το καλοκαίρι από τον σύλλογο με τον οποίο κατέκτησε τα πάντα. O Ζεσούς βρίσκεται εδώ και σχεδόν 8 χρόνια στην Αγγλία, έχει καταγράψει 188 συμμετοχές και μετρά 70 γκολ. Από την άλλη, ο Φιρμίνο είπε «αντίο» στην Premier League και την Λίβερπουλ μετά από 8 χρόνια, έχοντας πετύχει 82 τέρματα.

Στην 2η θέση βρίσκεται ο Κάρλος Τέβεζ, όπου θεωρείται θρύλος στην «γαλάζια» πλευρά του Μάντσεστερ καθώς ήταν μέλος της ομάδας της Σίτι όπου το 2012 κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 44 χρόνια. Στα αγγλικά γήπεδα αγωνίστηκε 7 χρόνια, πετυχαίνοντας 84 τέρματα.

Τέλος, στην πρώτη θέση με 184 γκολ βρίσκεται ο απόλυτος θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι, Σέρχιο Αγκουέρο. Ο Αργεντινός επιθετικός ήταν από τις πρώτες μεταγραφές της νέας εποχής της Μάντσεστερ Σίτι στην οποία έμεινε για 10 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο «Κουν» ήταν ο παίκτης που έδωσε το πρώτο πρωτάθλημα στην Σίτι το 2012, αφού σκόραρε το γκολ της ανατροπής (3-2) κόντρα στην ΚΠΡ, σε ένα ματς-θρίλερ που μνημονεύεται μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ο Αγκουέρο είναι στην 5η θέση των alltime goalscorers της Premier League.

