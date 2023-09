Τραγωδία στη Λιβύη: Σε εξέλιξη οι έρευνες για το τροχαίο της ελληνικής αποστολής με τη συνδρομή της ΕΥΠ

Συγκλονισμένη παραμένει η χώρα, από τον θάνατο πέντε Ελλήνων -τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο διερμηνέων – στο τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη, όπου μετέβησαν στο πλαίσιο 19μελους ανθρωπιστικής αποστολής, μετά τις φονικές πλημμύρες στη χώρα.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό τροχαίο. Στις έρευνες συμμετέχει πλέον και η ΕΥΠ, όπως της ζητήθηκε από τους επικεφαλής των ερευνών, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Η ΕΥΠ, επί του παρόντος τουλάχιστον, συνδράμει σε πληροφοριακό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εικόνα που λαμβάνουν είναι συμβατή με τροχαίο δυστύχημα και τυχαίο γεγονός και η έκρηξη και η μεγάλη φωτιά δικαιολογούνται από το τροποποιημένο ντεπόζιτο του οχήματος που έπεσε πάνω στο λεωφορείο που είχε πολλαπλάσια ποσότητα καυσίμου.

Το λεωφορείο που μετέφερε τα μέλη της ελληνικής αποστολής, καταστράφηκε ολοσχερώς αφότου τυλίχθηκε στις φλόγες.

Όπως έχει αναφερθεί, πίσω από το όχημα που μετέφερε τα μέλη της ελληνικής αποστολής, ήταν δύο τζιπ από την Λιβύη για να το συνοδεύουν. Ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση και ενώ περνάει το πρώτο τζιπ, το όχημα έστριψε και χτύπησε από την αριστερή πλευρά το λεωφορείο.

Η ξαφνική αλλαγή της πορείας αιφνιδίασε και τον οδηγό.

Το όχημα μεγάλου κυβισμού περιείχε μεγάλη ποσότητα καυσίμων και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΥΠ, εξερράγη το μεγάλο ρεζερβουάρ και σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του οδοστρώματος και τα μεγάλα προβλήματα οδικής ασφάλειας που υπάρχουν στη Λιβύη οδήγησαν στο δυστύχημα. Η έρευνα έγινε προκειμένου να διακριβώσουν εάν υπήρχε για παράδειγμα μια αποστολή αυτοκτονίας, αλλά ένα τέτοιο ακραίο σενάριο δεν επιβεβαιώνεται.

Στην ΕΥΠ τονίζουν ωστόσο, πως η έρευνα είναι πάντως σε πολύ αρχικό στάδιο και ακόμη καμία πιθανότητα δεν μπορεί να εξαιρεθεί και πως απλά αυτή είναι εικόνα που προσλαμβάνουν μέχρι στιγμής από τις «πηγές» τους στη χώρα αυτή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα ερωτήματα, άλλωστε είναι πολλά, τόσο για το πώς κατάφερε τόσο εύκολα ένα τρίτο όχημα να παρακάμψει μία στρατιωτική στη ουσία φάλαγγα και να «καρφωθεί» πλαγιομετωπικά στο λεωφορείο που μετέφερε το κλιμάκιο της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας, όσο και για το πώς προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το λεωφορείο, κάτι όχι εντελώς σύνηθες σε παρόμοια τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα.

Ένα άλλο ερώτημα που γεννάται, είναι για ποιο λόγο ένα ντεπόζιτο καυσίμων (του οχήματος που συγκρούστηκε με το λεωφορείο της ελληνικής αποστολής), να δεχτεί μία τροποποίηση τέτοια, που να μοιάζει με βυτίο.

