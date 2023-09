Πολωνία: Πατέρας και κόρη συνελήφθησαν για τη δολοφονία τριών βρεφών – Αποτέλεσμα της αιμομικτικής σχέσης τους

Ένας 54χρονος Πολωνός και η 20χρονη κόρη του συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας τριών βρεφών, τα οποία ήταν αποτέλεσμα της συναινετικής αιμομικτικής σχέσης τους, σύμφωνα με τα πολωνικά μέσα.

Ο πατέρας κατηγορείται επίσης για τον βιασμό μίας ακόμη κόρης του.

Η εύρεση των τριών πτωμάτων των νεογέννητων ήταν αυτά που οδήγησαν στη σύλληψη του 54χρονου και της 20χρονης. Οι τρεις σοροί εξετάστηκαν από ιατροδικαστή την Κυριακή (17/9).

Τα πρώτα δύο νεκρά μωρά εντοπίστηκαν την περασμένη Παρασκευή, αλλά οι έρευνες συνεχίστηκαν κι έφεραν στο φως και μια τρίτη σορό μωρού, το Σάββατο, «σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης».

Η 20χρονη κοπέλα εκτιμάται πως είναι η μητέρα τουλάχιστον των δύο μωρών, με το τρίτο να είναι της δεύτερης κόρης που βίαζε ο 54χρονος.

«Στη γυναίκα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες και αιμομικτική σχέση με τον πατέρα. Στον άνδρα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρεις ανθρωποκτονίες, αιμομιξία με την 20χρονη κόρη και για αιμομικτικές σχέσεις με μια άλλη κόρη του», ανέφερε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Γκντανσκ, Μάριος Ντουσζίνσκι.

Ο 54χρονος είχε μετακομίσει στο χωριό πριν από περίπου 15 χρόνια κι ανέλαβε μόνος του να μεγαλώσει τα παιδιά του μετά τον θάνατο της γυναίκας του.

«Ο πατέρας έμεινε μόνος με τα παιδιά», δήλωσε κάτοικος του χωριού στην πολωνική εφημερίδα Super Express.

«Είναι πολλά, δέκα με δώδεκα, τα μεγαλύτερα έχουν ήδη φύγει. Ο Πιοτρ μάς έκανε καλή εντύπωση. Η αυλή του είναι παραμελημένη, αλλά τοποθέτησε νέα παράθυρα στο σπίτι. Δεν τον βλέπαμε να πίνει. Έβγαζε τα παιδιά για περιπάτους, ή στο δάσος για να μαζέψουν μανιτάρια. Απλοί άνθρωποι. Ποιος θα το πίστευε ότι γίνονταν τέτοια αίσχη στο σπίτι τους;» συμπλήρωσε.

