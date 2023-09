Ανανέωσε με την Μάντσεστερ Σίτι ο Μπερνάρντο Σίλβα

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού ήταν σίγουρα ο Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός τράβηξε το ενδιαφέρον των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν αλλά ο ίδιος επέμεινε και προτίμησε να παραμείνει στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι έσπευσε για να του ανανεώσει το συμβόλαιο, πράγμα που εν τέλει πέτυχε συμφωνώντας σε ένα deal που θα τον κρατήσει στο Νησί μέχρι το 2026. Μάλιστα η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να τον αποκτήσει θα πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ένας λόγος που αποφάσισε να μείνει ο Σίλβα στην ομάδα είναι επειδή θέλει να κερδίσει τρόπαια. Και πως να μην σκεφτεί κάτι τέτοιο μετά την εξαιρετική περσινή σεζόν…

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική κίνηση η οποία υποδηλώνει πως ο Πεπ είναι διατεθειμένος να διατηρήσει τον κορμό που έχει χτίσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το καλοκαίρι του 2017 ο Σίλβα έχει καταγράψει 311 συμμετοχές με 56 γκολ και 60 ασίστ. Επίσης έχει κατακτήσει 1 Champions League, 5 Premier League, 4 League Cup, 2 FA Cup και 2 Super Cup Αγγλίας.

Bernardo Silva new deal valid until 2026 includes £50m release clause — it’s only starting from next summer. 🔵🇵🇹

City did excellent work in keeping Silva despite PSG bids & Barça interest.

Bernardo signed to win titles again, full focus on City now.

📱 https://t.co/E02zMlqC57 https://t.co/3geU4gHtvw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2023