Συναγερμός στο Μπάκιγχαμ – Άνδρας σκαρφάλωσε στα τείχη και συνελήφθη

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ καθώς ένας άνδρας σκαρφάλωσε τα τείχη και συνελήφθη στο Royal Mews που βρίσκεται δίπλα από το παλάτι.

Η αστυνομία του Λονδίνου ενημερώθηκε πως ένα άτομο σκαρφάλωνε έναν τοίχο και εισερχόταν σε απαγορευμένη περιοχή στη 1:25 τα ξημερώματα και άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση.

Μετά την έρευνα εντοπίστηκε ένας 25χρονος και συνελήφθη έξω από τους στάβλους του Royal Mews, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος των κήπων του παλατιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας δεν μπήκε σε κανένα σημείο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ή στους κήπους του παλατιού.

Ο άνδρας συνελήφθη για παράνομη είσοδο σε φυλασσόμενη περιοχή. «Τέθηκε υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου, όπου και παραμένει», προσθέτει η ανακοίνωση.

A man has been arrested for ‘trespassing’ at Buckingham Palace after reportedly entering the Royal Mews in the early hours of this morning pic.twitter.com/ARk31GdSFl

— The Mirror (@DailyMirror) September 16, 2023