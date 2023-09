Το ανθρώπινο κόστος των μεγαπόλεων της ερήμου

Στη Νεκρόπολη του Καίρου, η ζωή και ο θάνατος βρίσκονται πλάι πλάι. Στα 7 χιλιόμετρα που καταλαμβάνει η πιο ήσυχη συνοικία στην πολύβουη και χαοτική πρωτεύουσα της Αιγύπτου, οι τάφοι, τα μαυσωλεία και τα τζαμιά της συντηρούν ζωντανές τις αναμνήσεις των ανθρώπων που θάφτηκαν στα εδάφη της, προερχόμενοι από διαφορετικά κεφάλαια της ιστορίας της χώρας.

Η Πόλη των Νεκρών, όπως είναι επίσης γνωστή η συνοικία που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εύκολα προσβάσιμη για τους τουρίστες, έχει αρχίσει εδώ και καιρό να αλλάζει χαρακτήρα για να γίνει μια ακόμα από τις φιλόδοξες μεγαπόλεις (megacities) της ερήμου που έχουν μεγάλο μέλλον, αλλά καθόλου παρελθόν, όπως υπογραμμίζει σχετικό άρθρο του Guardian.

«Το αιγυπτιακό κράτος πάντα ήθελε να ελέγχει τις ιστορίες», λέει στην δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας, Νεσρίν Μαλίκ, ο Χουσείν Ομάρ, ένας από τους κατοίκους της, που ήθελε να θαφτεί δίπλα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του που βρίσκονται εκεί, αλλά βλέπει ήδη πως η επιθυμία του θα μείνει ανεκπλήρωτη.

«Οι προσπάθειες διαγραφής της ιστορίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της γενικευμένης επιχείρησης για την αντικατάσταση των αξιώσεων των ανθρώπων όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στα εδάφη αυτά με το μεγάλο ιστορικό βάρος, αλλά τη μεγαλύτερη κτηματομεσιτική αξία», συνεχίζει ο ίδιος.

Το σχέδιο είναι η Νεκρόπολη να απορροφηθεί από το νέο Κάιρο, μια διοικητική πρωτεύουσα στα ανατολικά της πόλης, όπου το προεδρικό μέγαρο, τα κυβερνητικά κτίρια και οι κατοικίες των ανώτερων αξιωματούχων της θα βρίσκονται αριστοτεχνικά τοποθετημένες ανάμεσα σε τεχνητές λίμνες, τεχνολογικά κέντρα και τον υψηλότερο ουρανοξύστη σε ολόκληρη την Αφρική, ο οποίος αποτίοντας φόρο τιμής στο φαραωνικό παρελθόν της Αιγύπτου αποτελεί μια τρόπο τινά κρυστάλλινη πυραμίδα με μοτίβα από τους αρχαίους Θεούς της χώρας.

Στο εσωτερικό του αυτός ο Πύργος του Νείλου, όπως έχει ονομαστεί θα έχει στους 36 ορόφους του, πολυτελή διαμερίσματα, καζίνο, σπα, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα όλων των ειδών για υψηλά και μόνο βαλάντια. Μπέβερλι Χιλς και Χάιντ Παρκ είναι τα ονόματα που έχουν δοθεί σε δρόμους που τον πλαισιώνουν,σε μια παράδοξη συνάντηση του Ντουμπάι και του Μαιάμι στον πυρήνα της Αιγύπτου, που είναι πρόθυμη να θυσιάσει εκτός από την ιστορία του λαού της και τα εδαφικά δικαιώματα των ανθρώπων της, την ίδια την ψυχή της πρωτεύουσας.

Το Κάιρο του αύριο θα είναι μια μεγαπόλη χωρίς τη σκιά της επανάστασης του 2011 που εξανάγκασε σε παραίτηση από το αξίωμα του τον πρόεδρο, Χόσνι Μουμπάρακ, χωρίς την πλατεία Ταχίρ, τη μεγαλύτερη και πιο ιστορική πλατεία των Μαρτύρων, όπως την αποκαλούν οι Αίγύπτιοι, που ήδη έχει αντικατασταθεί από μια πιο εντυπωσιακή αλλά απρόσιτη πλατεία, φαραωνική και στρατοκρατούμενη, όπως ακριβώς επιθυμεί ο σημερινός ηγέτης της Αμντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

