Copernicus: Σοκαριστική εικόνα από δορυφόρο απαθανατίζει την καταστροφή της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία

Σοκάρει η δορυφορική εικόνα από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus αναφορικά με την κακοκαιρία Daniel που έπληξε την περιφέρεια της Θεσσαλίας, αφήνοντας πίσω της 15 νεκρούς.

Η σχετική φωτογραφία αποτυπώνει τo καταστροφικό πέρασμα του σφοδρού καιρικού φαινομένου στις ακτές της περιφέρειας και συγκεκριμένα της Λάρισας.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, ο διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς η εικόνα τραβήχτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου και αποτυπώνει τα νερά από τις πλημμύρες που χύνονται στη θάλασσα και εκτείνονται για περίπου 10 χιλιόμετρα.

The #Copernicus #Sentinel2 captured on Sep. 10th this image showing the devastating effect of the storm #Daniel in the eastern coast. The plume enters the sea for about 10 km. #Greece #Larissa #ClimateEmergency #StormDaniel pic.twitter.com/mvsiu3Z4TA

