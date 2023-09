Σεισμός στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 632 οι νεκροί

Τουλάχιστον 632 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το Μαρόκο τη νύχτα της Παρασκευής, ενώ άλλοι 329 τραυματίστηκαν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών. Μεταξύ των τραυματιών 51 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, επεσήμανε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι από τον σεισμό κατέρρευσαν πολλά κτίρια, κυρίως στις επαρχίες και τους δήμους Χαούζ, Μαρακές, Ουαρζαζάτ, Αζιλάλ, Σισαούα και Ταρούντάντ.

Συγκεκριμένα, ο φονικός σεισμός που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος) είχε μέγεθος 7 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (ΝΙG) του Μαρόκου. Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιοχή Ighil του High Atlas, περίπου 70 χιλιόμετρα (40 μίλια) νοτιοδυτικά του Μαρακές.

Η σεισμική δόνηση δε έγινε αισθητή μέχρι την Πορτογαλία και την Αλγερία, σύμφωνα με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας και την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Αλγερίας, η οποία επιβλέπει την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Σύμφωνα με στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εγκέλαδος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλές πόλεις. Στην πόλη της επαρχίας Αλ Χάουζ, μία οικογένεια βρίσκεται εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, αφού κατέρρευσε το σπίτι της.

Στο Μαρακές, ορισμένα σπίτια στην πυκνοκατοικημένη παλιά πόλη είχαν καταρρεύσει και οι άνθρωποι εργάζονταν με τα χέρια για να απομακρύνουν τα συντρίμμια ενώ περίμεναν βαρύ εξοπλισμό.

Πέρα από το Μαρακές, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στο Ραμπάτ, την Καζαμπλάνκα, την Αγκαντίρ και την Εσαουίρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι στις πόλεις αυτές βγήκαν στους δρόμους, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δάσκαλος Χαμίντ Αφκάρ, ο οποίος κατοικεί κοντά στην πόλη Ταρουντάντ, ανέφερε ότι «η γη σείστηκε για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Οι πόρτες ανοιγόκλειναν μόνες τους, καθώς κατέβηκα τρέχοντας από τον δεύτερο όροφο».

Τεράστιες καταστροφές στην παλιά πόλη δείχνουν εικόνες από το Μαρακές. «Ευτυχώς, δεν είχα κοιμηθεί ακόμα», λέει η Νταλίλα Φάχεμ, το σπίτι της οποίας υπέστη ρωγμές. «Ο πολυέλαιος έπεσε από το ταβάνι και έτρεξα έξω», είπε η 43χρονη Χούντα Χάφσι. «Είμαι ακόμα στον δρόμο με τα παιδιά μου και φοβόμαστε», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, οικοδεσπότης της συνόδου της G20 που ξεκίνησε σήμερα, με ανάρτηση του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων του σεισμού.

«Εξαιρετικά συγκλονισμένος από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών από τον σεισμό στο Μαρόκο», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «αυτή την τραγική ώρα οι σκέψεις μου είναι με τον λαό του Μαρόκου. Συλλυπητήρια σε όσους έχουν χάσει συγγενείς τους».

Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023