Τρομερός σεισμός 7,0 βαθμών σημειώθηκε σε μεγάλο βάθος σε υποθαλάσσια περιοχή βόρεια του Μπαλί και των νήσων Λομπόκ στην Ινδονησία σήμερα τη νύχτα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ωθώντας κόσμο αν πεταχτεί έξω από κτίρια.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 203 χιλιόμετρα βόρεια της Ματαράμ και το εστιακό βάθος ήταν μεγάλο, 516 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της γης, σύμφωνα με τα δεδομένα του EMSC.

Hey, everyone. Woke up at 4am here in Bali with hotel swaying. Earthquake. Just posting to say my daughter & I are safe. Prayers for anyone affected by this event. #earthquake #Indonesia #Bali pic.twitter.com/5gAIyFma1I

— Gregory Bledsoe MD MPH MBA (@ghbledsoe) August 28, 2023